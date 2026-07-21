去西班牙学冠军足球 温州少年踏上“足球出海”之旅
温州日报 2026-07-21 09:02:34
昨天上午，温州市实验中学20名学生整装集结，将前往西班牙比利亚雷亚尔俱乐部，开启为期12天的西班牙海外足球夏令营之旅。从温州到西班牙，横跨一万公里，这群少年将在足球殿堂学习先进的足球技战术。
温州网讯 西班牙队刚捧起世界杯冠军，温州这群足球少年就要出发前往新科世界冠军的“地盘”了。昨天上午，温州市实验中学20名学生整装集结，将前往西班牙比利亚雷亚尔俱乐部，开启为期12天的西班牙海外足球夏令营之旅。从温州到西班牙，横跨一万公里，这群少年将在足球殿堂学习先进的足球技战术。
出征仪式现场，20名身着校服的学生精神抖擞，家长们到场送行。学生代表陈乐汀难掩兴奋，直言“很激动、很兴奋”。他说，能去西班牙学习足球，是期待已久的事情，“希望能学到更多的东西。”
带队老师陈铁军介绍，此次足球夏令营是实验中学学子第一次参与“足球出海”计划。本次夏令营将深入比利亚雷亚尔俱乐部，孩子们将接受理念、控球、盘带、攻防战术、专项体能等多个维度的专业训练，参与多场国际青少年友谊赛并开展赛后战术复盘。
温州“足球出海”计划始于2024年。此次海外夏令营正是“足球出海”计划的重要落地项目。
来 源：温州日报
原标题： 去西班牙，学冠军足球 温州少年踏上“足球出海”之旅
记者 李京霖 实习生 杨帆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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