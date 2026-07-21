温州日报 2026-07-21 09:02:34

每年的5月1日至9月中旬是东海伏季休渔期，这是我国为了保护近海鱼类等资源在夏季繁育生长而采取的措施。但是，有部分渔民贪图一时利益，在休渔期偷偷开展捕捞作业。

温州网讯 每年的5月1日至9月中旬是东海伏季休渔期，这是我国为了保护近海鱼类等资源在夏季繁育生长而采取的措施。但是，有部分渔民贪图一时利益，在休渔期偷偷开展捕捞作业。近日，瑞安警方成功破获一起非法捕捞水产品案。

案件要追溯到2025年，瑞安市公安局治安管理大队海防管理中队与瑞安市农业农村局开展联合巡航时，发现夜间有渔船在违规作业。

休渔期渔船应该归港停泊，而这些渔船却在夜间频繁开动，这一反常现象让执法人员意识到，他们存在非法捕捞的重大嫌疑。瑞安警方第一时间开展立案调查，很快他们发现，在休渔期期间时常有渔民在渔船上整理渔网，待到夜间时再悄悄驾驶渔船，前往北麂岛周边海域下网作业。他们使用的渔网网目尺寸细密，大鱼、小鱼和小虾被尽数捕捞，相当于布下了一张“绝户网”。民警进一步调查发现，这些偷偷出海捕捞的渔船在捕获渔获后，会直接在海上进行交易。

“他们将小鱼小虾卖给前来收购的运输船，这些渔获最终会被加工成饵料，并销往外地养殖黄鱼的企业。”民警介绍道。

经过缜密侦查，民警精准锁定一个长期盘踞温州近海、在休渔期从事非法捕捞的团伙，并掌握整条非法捕捞及销售的链条。在公安机关高压打击态势的震慑下，嫌疑人陆续向瑞安警方投案。

目前，相关嫌疑人因涉嫌非法捕捞水产品罪，已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

警方提醒，设立休渔期的本意，是让海洋资源休养生息。休渔期期间非法捕捞既阻碍渔业可持续发展，更触碰了法律红线。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十条【非法捕捞水产品罪】违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。

来 源：温州日报

原标题： 休渔期偷偷捕捞 瑞安警方打掉一个非法捕捞团伙

记者 杜一川 通讯员 金怡然

本文转自：温州新闻网 66wz.com