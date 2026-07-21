刷单有返利还能提高贷款额度？小心落入集资诈骗陷阱

温州日报 2026-07-21 09:02:34

刷单有返利，还能提高贷款额度”这一诱惑，让急需资金的周某掉入了诈骗陷阱。他不仅投入了130余万元，还拉上了朋友，最终等来的却是“平台店长”注销账户、连夜跑路的噩耗。

温州网讯 “刷单有返利，还能提高贷款额度”这一诱惑，让急需资金的周某掉入了诈骗陷阱。他不仅投入了130余万元，还拉上了朋友，最终等来的却是“平台店长”注销账户、连夜跑路的噩耗。近日，乐清市人民法院审结一起网络刷单集资诈骗案件，被告人张某因集资诈骗罪、洗钱罪被判处有期徒刑五年六个月。

周某是该案36名被害人之一。2025年初，前同事张某找到他，称自己管理着一个“财富宝”刷单平台，劝说他参与刷单：“只要在平台购买订单，再加价售出，就能赚1.5%的利润。而且你最近不是想贷款吗？刷单能帮你做大账户流水，提高额度。”周某半信半疑地交了1399元注册费后开始接单。起初几天，本金和利润如期到账，这让他彻底放下了防备。

为了赚取更多介绍费和佣金，周某在张某的鼓动下，将自己的朋友也拉进了平台。张某承诺：每介绍一位客户，奖励200元；该客户每刷一笔单，周某还能抽成0.5%。在高额回报的刺激下，周某不仅自己将单次刷单金额追加至130余万元，还邀请了朋友一起参与。2025年6月初，周某发现发出的单子无人承接，客户群被张某解散，自己也被拉黑。周某意识到被骗，随即向公安机关报案。

经审理查明，张某系失信人员，无偿还能力。2025年2月中旬起，张某以在“财富宝”平台刷单可以赚取利润为由，发展客户到其管理的平台注册、刷单，并通过支付佣金的方式诱导客户发展下一层级的客户。张某从中赚取客户注册费和刷单的服务费。但实际上，这个平台并没有外部商家，所有订单是张某在后台随意生成的虚拟单，再由下家的钱去支付上家的利润。整个链条全靠新客户不断涌入才能维持。

2025年6月4日，在大量单子无人接单的情况下，张某注销个人账户后，将其犯罪所得分散转移至他人账户后逃匿。经统计，张某本人管理的客户刷单金额在1300万元以上，造成被害人周某等36人经济损失共计82.3万余元。

最终，法院以犯集资诈骗罪、洗钱罪，数罪并罚，决定对被告人张某执行有期徒刑五年六个月，并处罚金22万元，另责令张某退赔赃款返还相应被害人。

法官提醒：

要求“拉人头”并给予返利的刷单项目，是典型的资金盘诈骗运作模式。请广大群众对“刷单返利”类项目保持绝对警惕，切勿轻信“轻松日赚数百”的虚假宣传，更不要用自己的信用和人际关系为这类骗局背书。如遇可疑情况，请立即保存证据并报警。

来 源：温州日报

原标题： 刷单有返利，还能提高贷款额度？小心落入集资诈骗陷阱

通讯员 倪慧铭 记者 张琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com