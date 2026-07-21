半年上牌量均超千 这七款车成温州市场爆款

温州晚报 2026-07-21 09:02:35

这七款车型清一色为新能源车，且部分单一车型的半年上牌量，已超过温州市场上不少汽车品牌所有在售车型的上牌量总和

温州网讯 近日，温州有七款单一车型2026年上牌量突破千辆大关，其中吉利银河星愿以2715辆高居榜首，特斯拉Model Y以2644辆紧随其后，小米YU7（2347辆）、理想i6（1676辆）、蔚来ES8（1590辆）、小米SU7（1261辆）、极氪9X（1035辆）分列其后。

值得关注的是，这七款车型清一色为新能源车，且部分单一车型的半年上牌量，已超过温州市场上不少汽车品牌所有在售车型的上牌量总和。“一车型并肩一品牌”的现象，正成为车市的一种全新现象，也折射出市民购车消费理念的深层嬗变。

半年“千辆俱乐部” 自主品牌占六席

梳理这份榜单，温州消费者对新能源车的偏爱一目了然。七款车型中，除特斯拉Model Y外，其余六款均为国产自主品牌——吉利、小米、理想、蔚来、极氪，其中吉利银河星愿更是以2715辆的绝对优势领跑。这一数字意味着，在温州，平均每天有超过15位市民选择成为吉利银河星愿的车主。

位居第二的特斯拉Model Y上半年上牌2644辆，月均超440辆，继续巩固其全球纯电SUV销量冠军在温州的市场地位。作为一款售价25万元级的中型SUV，Model Y在温州不仅受到家庭用户青睐，也常见于中小企业的商务出行场景。

小米汽车成为最大“黑马”——YU7和SU7两款车型分别以2347辆和1261辆上榜，合计贡献超过3600辆。从手机跨界而来的小米，凭借智能生态和高性价比，迅速俘获温州年轻消费群体的心。尤其是小米YU7，自年初交付以来，在温州30万级SUV市场持续热销，已成为该价位区间的标杆车型。

理想i6上半年上牌1676辆，作为理想汽车首款纯电中大型SUV，其在温州的月均上牌量接近280辆。蔚来ES8以1590辆位列第五，这款均价超40万元的高端纯电SUV在温州大型SUV市场的渗透率已超过45%，意味着每卖出两台大型SUV，就有一台是ES8。极氪9X以1035辆压线入围，作为售价46.59万元起的大型旗舰SUV，其在50万级市场的稳定表现，证明了温州消费者对高端国产新能源车的接受度。

从“一车难求”到“一车型并肩一品牌”

七款车型半年上牌过千，这一数字背后隐藏着更深刻的市场变化。以极氪9X的1035辆为门槛，温州市场上近半数的汽车品牌，其旗下所有燃油车和新能源车加在一起，半年总上牌量也未必能达到这个数字。某合资品牌4S店销售经理坦言：“我们现在一个月全系车型卖不到一百辆，半年也就五六百辆，还不如人家一款车两个月的量。”

这种“爆款效应”在新能源时代尤为突出。过去燃油车时代，消费者购车往往优先考虑品牌历史、保值率和口碑积累，车型选择分散，难以形成单一车型的绝对统治力。而如今，新势力品牌奉行“单品爆款”策略，集中研发和营销资源打造极具竞争力的明星车型，产品力在智能化、续航、性能等方面全面超越同价位传统车型，从而迅速赢得市场。

如今，随着新能源渗透率持续攀升，燃油车加速边缘化。在温州街头，绿牌车的出镜率已明显高于蓝牌车。尤其是在市区核心商圈、写字楼和住宅小区，充电桩的普及进一步消除了用户的里程焦虑。

消费理念从“认车标”到“认体验”

七款车型的集体热销，不仅是产品力的胜利，更是温州消费者购车理念升级的生动注脚。温州民营经济发达，历来是豪华汽车品牌的必争之地，而如今这一赛道的排位已发生颠覆性变化——七款热销车型中，除吉利银河星愿外，其余六款均定位中高端乃至豪华市场。曾经在温州街头风光无限的BBA，正被国产自主新势力品牌全面超越。“非BBA不买”的传统观念正在瓦解，年轻一代消费者更关注智能座舱、自动驾驶辅助、续航补能等实际体验，品牌光环的吸引力明显减弱，购车决策愈加回归理性，看重真实体验与科技配置，而非盲目追随传统豪华品牌。

与此同时，消费选择也从“跟风从众”转向“按需配置”。七款车型覆盖6万元至50万元不等的广泛价格区间，横跨轿车、SUV、大型SUV等多个细分品类，消费者依据自身用途和预算各取所需，市场呈现百花齐放的多元格局。值得关注的是，无论是6万元起步的“国民代步车”吉利银河星愿，还是四五十万元却依然供不应求的蔚来ES8、极氪9X，均获得市场高度认可——这说明温州消费者愿意为真正的好产品支付合理溢价，不再唯低价论。

展望下半年，随着更多新车型上市及产能释放，“千辆俱乐部”有望持续扩容，温州新能源车市将延续“爆款主导、强者恒强”的竞争态势。对消费者而言，选择更多、产品更好、价格更透明，是市场进化的最大红利；对车企而言，能否在温州这一“兵家必争之地”打造出下一款千辆爆款，将直接影响其市场份额的走向。

来 源：温州晚报

原标题： 半年上牌量均超千 这七款车成温州市场爆款

记者 张衡

本文转自：温州新闻网 66wz.com