乐清发布 2026-07-21 10:34:00

7月20日，乐清市委市政府召开会议专题研究支持危旧房自主有机更新工作。

7月20日，乐清市委市政府召开会议专题研究支持危旧房自主有机更新工作。乐清市委书记戴旭强强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述精神，坚持城市内涵式发展，聚焦功能升级与品质提升，大力推动危旧房自主有机更新，让人民群众在现代化城市建设中共享成果。

乐清市领导胡立左、陈晓炬等参加会议。会议听取了乐清市住建局有关工作情况汇报，与会人员作交流发言。

会议指出，危旧房自主有机更新事关人民群众生命财产安全，事关城市功能品质提升，也事关经济社会发展大局。全市上下要进一步强化思想认识，以对人民群众高度负责的态度，全力以赴推进这项民生工程、安全工程。

会议强调，推进危旧房自主有机更新，要坚持把“解危”作为优先选项，以消除安全风险作为推进工作的实际要求，争分夺秒加以解决；要紧扣“自主有机更新”这一核心方向，持续优化服务供给，精准对接居民需求，确保各项工作有力有序推进；要坚持依法依规、合情合理原则，坚决守牢法律底线，积极引导更多主体参与，为群众提供多元化选择，确保更新工作规范、稳妥、可持续。

会议要求，要有序推进落实，摸清底数、制定计划，明确工作步骤，压茬推进、久久为功。要完善政策体系，做到分类施策、精准发力。要强化工作合力，属地和部门要高效联动、齐抓共管，形成多方协同推进的良好工作格局。

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原标题： 乐清市委市政府专题研究支持危旧房自主有机更新工作

记者 张孟涛/文 刘言勇/摄

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