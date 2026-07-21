泰顺发布 2026-07-21 11:02:12

7月20日，泰顺县委常委会召开会议，学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

7月20日，泰顺县委常委会召开会议，学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

泰顺县委书记张银贵主持会议。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神，一体学习领悟习近平党建思想和习近平总书记重要讲话精神，从伟大建党精神中汲取奋进力量，做到学思用贯通、知信行统一。要提高政治站位，进一步坚定历史自信、增强历史主动，切实把学习成效转化为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉。要强化党建引领，聚力产业升级、项目攻坚、城乡融合、民生改善等重点工作，以高质量党建引领保障高质量发展。要全面从严治党，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，不断巩固泰顺风清气正的良好政治生态。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记出席国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会时的重要讲话精神，深刻认识科技的战略先导地位和根本支撑作用，准确把握科技创新与发展大势，不断增强以科技创新驱动高质量发展的前瞻性和主动性。要强化创新赋能，立足县域资源禀赋，围绕“3+3+N”产业体系精准发力，大力实施高新技术企业、专精特新企业等主体培育计划，加大科技攻关和成果转化力度，推动科技创新和产业创新深度融合。要培育创新生态，一体推进教育科技人才发展，持续完善引育用留服务体系，深入实施全民科学素质提升行动，大力弘扬科学家精神，推动全社会形成崇尚科学、鼓励创新、尊重知识的浓厚氛围。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局会议研究部署防汛抗旱工作时的重要讲话和对防汛救灾工作作出的重要指示精神，全域排查风险隐患，聚焦山塘水库、地质灾害隐患点、低洼易涝区、城乡老旧危房、在建工地等重点区域，开展拉网式排查、清单化整改、闭环式销号，推动重点区域风险隐患动态清零。要全面提升实战能力，优化“预报、预警、预演、预案”联动机制，做好应急救援前置准备，备足抢险物资、建强专业队伍，确保关键时刻拉得出、用得上、打得赢。要全力守护群众安全，坚持“人民至上、生命至上”，做到宁可十防九空、绝不失防万一，确保人民群众生命财产安全和社会大局平安稳定。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对福建泉州晋江市一鞋厂火灾事故作出的重要指示精神，进一步树牢底线思维、极限思维，克服麻痹思想和侥幸心理，抓实抓细安全生产和消防安全等各项工作。要举一反三开展重点行业、重点领域、重点场所风险隐患排查整治，加强人员密集场所用火用电用气的安全管理，坚持问题导向、靶向施策，全面消除风险隐患苗头，以工作的确定性应对风险的不确定性。要严格落实党政同责、一岗双责和“三管三必须”要求，立足职能、协同联动，紧盯分管领域防范化解安全风险，确保底数清、情况明、举措实、社会安。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《做焦裕禄式的县委书记》精神，牢牢把握“四有”重要要求，在对标对表中找准履职方向，争做焦裕禄式的好干部。要坚定维护党中央权威和集中统一领导，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实好党中央、省市委部署要求，以实干实绩实效诠释对党忠诚。要始终站稳人民立场，时刻倾听民声、关切民生、润泽民心，一件一件把群众急难愁盼全力解决好，不断提升群众“体感”和满意度。要深入践行“马上就办、真抓实干”精神，一门心思干事业、集中精力抓发展，以迎难而上的干劲扛牢责任，以如履薄冰的态度守牢底线。

会议还研究了其他事项。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com