泰顺县委常委会会议传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神

泰顺发布 2026-07-21 11:02:13

7月20日，泰顺县委常委会召开会议，传达学习省委十五届九次全体会议精神、市委常委会会议精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

7月20日，泰顺县委常委会召开会议，传达学习省委十五届九次全体会议精神、市委常委会会议精神，研究部署泰顺县贯彻落实意见。

泰顺县委书记张银贵主持会议。

会议指出，省委十五届九次全体会议是在“十五五”开局之年召开的一次重要会议。会议深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，总结省委十五届八次全会以来的工作，明确“六个必须”的关键要求，研究部署加快创新浙江建设、促进经济持续稳进向好、防范化解重大风险等重点工作，为我们做好下阶段工作指明了方向。全县上下要切实把思想和行动统一到省委市委决策部署上来，深刻把握稳进向好的奋进态势，深刻把握“六个必须”的关键要求，深刻把握创新浙江的战略部署，深刻把握全年工作的任务目标，紧扣“奋战三季度、决胜下半年”的工作号令，对标对表年度目标任务补短板、强弱项、扬优势，确保圆满完成年度各项目标任务，持续巩固经济稳进向好的良好态势，交出“十五五”开局之年高分答卷。

会议强调，要聚焦“落实”二字，进一步“加大破题力度、提速登峰步伐”，以实际工作成效检验学习贯彻成果。要坚定不移把创新发展作为动力源，牢牢把握教科人一体化改革发展、“两新”深度融合等要求，健全科研成果本地转化落地机制，着力培养一批懂创新、懂产业、懂基金的专业干部，因地制宜做好科技创新与产业创新融合文章，加快培育适配山区资源禀赋的新质生产力，为跨越赶超高质量发展积蓄持久创新动能。要坚定不移把产业提质作为主抓手，积极进军光模块、光通信、低空经济、商业航天、绿电新能源、高端新材料等新赛道，大力实施重大项目“双争双抢”专项行动，全力打好招大引强、增资扩产、科技孵化、要素保障等组合拳，奋力培育县域现代化产业新增长极。要坚定不移把城乡融合作为突破口，深入实施新一轮“强城行动”，加快建强“浙里山城·泰有顺邑”省级发展轴，大力推进重点村片区组团发展，高标开展省级山地城市试点建设，进一步推动“小县大城”向“小县强城”跃升。要坚定不移把生态优势作为金名片，坚定践行“绿水青山就是金山银山”理念，强化源头治理、过程治理、长效治理、依法治理，持续厚植天蓝水清空气优的生态本底，努力把生态优势转化为发展优势、富民优势。要坚定不移把民生福祉作为落脚点，扎实推进基本公共服务一体化，深入实施低收入家庭综合帮扶集成改革，更加关心“一老一小一弱”，用心用情解决群众吃水、就学就医等急难愁盼问题，统筹抓好安全生产、防汛抗旱等能力提升，全力推动高质量发展和高水平安全良性互动。要坚定不移把党的建设作为稳定器，持续抓好树立和践行正确政绩观学习教育，深入实施基层基础建设“争先攀高、全域建强”三年行动，刚性落实“重心下移、力量下沉”8条举措，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续巩固风清气正的政治生态。

会议强调，泰顺县上下要把学习贯彻省委全会精神与抓好当前各项工作紧密结合起来，迅速行动、真抓实干，全面掀起学习宣传贯彻热潮。要全面复盘上半年工作成效，精准梳理短板弱项，逐项研究对策举措、压实工作责任，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。要把学习宣传贯彻省委全会精神作为当前一项重要政治任务，分层分类开展学习研讨，结合实际推动落实，确保全会精神在泰顺见行见效。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会会议传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com