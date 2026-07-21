龙港发布 2026-07-21 11:02:13

7月20日，龙港市委理论学习中心组举行《中国共产党思想政治工作条例》专题学习会。

7月20日，龙港市委理论学习中心组举行《中国共产党思想政治工作条例》专题学习会。龙港市委书记林海涵主持会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于思想政治工作的重要论述，学习好、领悟好、贯彻好《中国共产党思想政治工作条例》，进一步把准思想政治工作的政治方向、制度要求和实践路径，不断提升全市思想政治工作科学化制度化规范化水平，为全面展现名不虚传的全国新型城镇化改革策源地、全面展示名副其实的“改革名城·瓯越明珠”凝聚思想共识、汇聚奋进力量。

龙港市领导叶鑫俊、苏立盛、李青、侯必仲和龙港市委理论学习中心组其他成员参加会议，胡月珍、阮晓琼作了交流发言。

会议指出，《条例》以党章为根本依据，对思想政治工作作出了全面系统的顶层设计和集成规范，为推进新时代思想政治工作作出了开创性贡献，具有重要意义。我们要始终把思想政治工作摆在重要位置，做到改革发展推进到哪里、思想政治工作就跟进到哪里，真正把党的政治优势、思想优势、组织优势转化为高质量发展和高效能治理的实际成效，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保各项工作始终沿着正确政治方向前进。

会议强调，要原原本本学、逐章逐条悟，准确把握其核心要义，真正把制度要求转化为做好思想政治工作的思路办法和实际成效。突出凝心铸魂，严格落实党委（党组）理论学习中心组学习、“第一议题”等制度，推动党员干部持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想；突出因地制宜，坚持解决思想问题和解决实际问题相结合，因地、因人、因事、因时制宜开展工作；突出服务大局，围绕市委“1441”行动方案，发挥思想政治工作的治理优势，在服务大局中凝聚攻坚克难的强大合力；突出守正创新，综合运用理论学习教育、舆论氛围营造等方式，推动思想政治工作更好体现时代性、把握规律性、富于创造性。

会议强调，要强化责任落实，层层传导压力、层层抓好落实，推动责任落实到人、量化到岗、具体到事。要强化队伍建设，加强教育培训和实践锻炼，不断提升做群众工作、宣传工作、引导工作的能力。要强化宣传引导，推动《条例》精神进机关、进企业、进社区、进校园、进网络，全面营造全社会关心、参与、支持思想政治工作的浓厚氛围。

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原标题： 市委理论学习中心组举行《中国共产党思想政治工作条例》专题学习会

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com