龙港市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要指示精神

龙港发布 2026-07-21 11:02:13

7月20日，龙港市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。

7月20日，龙港市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。龙港市委书记林海涵主持会议并讲话。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对防汛救灾工作作出的重要指示精神，进一步树牢底线思维、极限思维，紧盯重点领域和关键环节，从严从实抓好防汛防台各项工作。要保持高度警醒，立足最不利情况、做好最充分准备，始终做到思想上不放松、标准上不降低、行动上不迟缓，以工作的确定性应对灾害的不确定性。要聚焦重点环节，深入查摆突出短板，实行清单化管理，采取针对性举措，切实做好整改提升。要拧紧责任链条，强化监测预警和应急救援准备，全面筑牢防汛防台安全屏障。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会上的重要讲话精神，提高思想认识，准确把握科技创新在现代化建设全局中的战略地位，深刻理解“四个面向”战略导向，全力抓好科技事业各项部署的落实；推动“两新”融合，扎实推进科技创新和产业创新深度融合，推动传统产业延链固基、新兴产业强链突破、未来产业集链成群，真正把创新变量转化为发展增量；优化人才生态，健全科教协同创新、教产联合攻关、产教融合育人机制，全方位培养引进用好各类拔尖创新人才和团队，持续营造尊重科学、尊重人才、鼓励创新的良好环境。

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原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要指示精神

记者/邓雨薇 方崇杰 王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com