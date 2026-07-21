龙港市委常委会会议传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神

龙港发布 2026-07-21 11:02:13

7月20日，龙港市委常委会召开会议，传达学习省委十五届九次全体会议、温州市委常委会会议精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。

7月20日，龙港市委常委会召开会议，传达学习省委十五届九次全体会议、温州市委常委会会议精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。龙港市委书记林海涵主持会议。

会议指出，省委十五届九次全体会议是在高质量发展建设共同富裕示范区5周年的重要节点、“奋战三季度、决胜下半年”的关键时期召开的一次重要会议。会议全面复盘上半年全省经济社会发展形势，系统梳理12方面实绩实效，明确提出必须牢牢把握的“六个方面的关键要求”，针对性部署创新浙江建设、经济稳进提质、惠民生保平安、党建清廉建设等四方面重点工作，为我市做好下阶段工作指明了方向。全市上下要切实把思想和行动统一到省委决策部署上来，深刻把握稳中有进、向新向好的工作态势，深刻把握系统施策、科学应变的工作要求，深刻把握创新引领、纲举目张的工作主线，深刻把握真抓实干、久久为功的工作作风，奋战三季度、决胜下半年，加快打造高质量发展建设共同富裕示范区县域样板。

会议强调，要聚力创新平台提能造峰，以“六大科创体系”为关键支撑，聚焦“四大方向”和“四链融合”，“一器一策”推进大孵化器集群提质升级，持续盘活科创资源、提升承载能力。要聚力创新产业提档升级，统筹推进传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局，推动科技创新与产业创新深度融合、双向赋能。要聚力人工智能提优赋能，推动人工智能赋能千行百业，持续壮大人工智能创客队伍，推动人工智能全方位、深层次融入经济社会发展各领域。要聚力创新生态提质增效，全方位优化创新服务、整合创新资源、激活创新要素，跑通更多案例、推动更多实践。

要狠抓项目攻坚，全力招引项目，扩大有效投资，以高质量项目投资支撑经济社会高质量发展。要狠抓产业提升，紧盯重点骨干企业稳产满产、提质增效，强化重点产业链上下游保供稳链、协同联动，全力稳住工业基本盘。要狠抓改革开放，推动制度创新、机制迭代、举措升级，全面擦亮龙港改革“金名片”。要狠抓城乡融合，实施“一轴一带一新城”新三年大会战，一体推进城市功能完善、人居环境提升、城乡融合发展。要狠抓文化赋能，坚持以文塑城、以文兴业、以文润民，深度挖掘龙港历史文脉，不断提升城市软实力和影响力。要狠抓民生普惠，高标准持续推进基本公共服务一体化，打造一批可复制、可推广的龙港民生品牌。要狠抓平安建设，深化平安龙港、法治龙港建设，从严从实抓好安全生产、防汛防台、消防安全等各项工作，筑牢安全防线。要狠抓党建引领，慎终如始抓好树立和践行正确政绩观学习教育，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，以高质量党建引领保障经济社会高质量发展。

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原标题： 市委常委会会议传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com