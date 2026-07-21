平阳县委常委会会议召开

平阳发布 2026-07-21 11:02:14

7月20日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示、重要讲话精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

7月20日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示、重要讲话精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

平阳县委书记孟晓斌主持。平阳县委副书记、县长陈桂雷，平阳县委副书记邱忠瑜和其他县委常委出席会议。平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋等列席会议。

会议传达学习了习近平总书记对重庆彭水县山体崩塌作出的重要指示精神。会议强调，地质灾害具有突发性和隐蔽性，当前正值主汛期，极端天气频发。我们要引以为戒、汲取教训，树牢底线思维、极限思维，落实落细风险防范各项措施；要迅速行动、排查隐患，聚焦“8+X”风险清单开展地毯式排查，摸清隐患底数，闭环落实整改；要加强演练、加强预警，各相关部门要加强联动，加密雨情、水情、地质情况的滚动会商和风险研判，提升短临预报的精准度与预警提前量；要全面总结复盘台风“巴威”人员转移经验，完善人员转移预案，按照最极端情况开展大范围人员转移演练，提升预警响应速度，确保关键时刻转移守牢“四个安全”底线。

会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《做焦裕禄式的县委书记》精神。会议强调，习近平总书记提出的“四有”要求意蕴深远，为新时代广大党员干部立身做事、履职尽责提供了根本遵循，全县上下要结合牢固树立和践行正确政绩观学习教育，全面抓好贯彻落实。要对照“心中有党”，始终把牢政治方向，持续完善习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环落实机制，深入开展“溯源悟思想、实干创实绩”活动，自觉同党中央保持高度一致。要对照“心中有民”，始终践行为民宗旨，学习焦裕禄同志的公仆情怀，把为民造福作为最大政绩，扎实推进基本公共服务一体化，高质量办好省市县十大民生实事，用心用情解决好就业、教育、医疗、养老等群众急难愁盼问题。要对照“心中有责”，始终扛牢使命担当，扛牢发展之责、平安之责，因地制宜抓好工业、服务业、旅游业等发展，加快打造“双千亿”经济强县，用好“四张清单”，扎实做好防汛防台等工作，持续提升本质安全水平，确保社会大局保持平安稳定。要对照“心中有戒”，始终严守纪律底线，持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育等成果，深化“治顽疾、强担当、促发展”专项行动，突出抓好群众身边不正之风和腐败问题集中整治，不断巩固发展风清气正的政治生态。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会会议召开

记者：张炜

本文转自：温州新闻网 66wz.com