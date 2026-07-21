平阳县委常委会传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神

平阳发布 2026-07-21 11:02:14

7月20日，平阳县委常委会召开会议，传达学习省委十五届九次全体会议精神和市委常委会会议精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

7月20日，平阳县委常委会召开会议，传达学习省委十五届九次全体会议精神和市委常委会会议精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

平阳县委书记孟晓斌主持。平阳县委副书记、县长陈桂雷，平阳县委副书记邱忠瑜和其他县委常委出席会议。平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋等列席会议。

会议指出，省委十五届九次全体会议是“十五五”开局之年召开的重要会议。全会深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，总结前期工作，明确“六个必须”要求，部署创新浙江建设、稳进提质、风险防范等重点任务，为我县下阶段工作指明方向。全县上下要深学细悟全会精神，准确把握经济稳中向好态势、“六个必须”核心要求、创新浙江战略定位和全年目标任务，切实把思想和行动统一到省委决策部署上来，奋战三季度、决胜下半年，加快打造高质量发展建设共同富裕示范区县域样板。

会议强调，要全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，切实扛起提升发展使命，加速打造“双千亿”经济强县、共富先行平阳样板。要抢抓机遇、乘势而上，奋力推动“创新平阳”建设取得更大突破。要迭代“青城同平·青村向阳”计划，深化“问企识才”“科技副总”“产业教授”等改革，在教科人一体改革上取得更大突破。要大力推进“两新”融合，紧抓“一室一园一集群”推动产学研用贯通，聚焦新材料、低空经济、具身智能等领域招大引强，加快传统产业转型升级，抓实专精特新培育三年行动，在发展新质生产力上取得更大突破。要深入实施“人工智能+制造”行动，推动规上工业企业数字化水平跃升，深入实施OPC青年创业“1035”三年行动，全力打造“AI+OPC”青年创业集聚高地，在人工智能赋能上取得更大突破。要以“6633”助企服务行动为载体，用好科技创新帮扶团，落实“一企一策”重点帮扶，持续做强创新要素保障，在优化创新生态上取得更大突破。

会议强调，要锚定目标、聚力攻坚，确保交出高质量发展和高水平安全良性互动的高分答卷。要全力以赴强产业、稳增长，突出民间投资优先、产业项目优先、科技创新优先“三个优先”导向，夯实工业经济底盘；大力发展高端生产性服务业，做精做优生活性服务业，推进服务业扩能提质；不断丰富“稳拓调优”组合拳的内涵和打法，畅通对外开放通道；推动“三南”融合发展，激发文旅发展动能。要全力以赴抓城乡、促共富，加快打造“十大重点区块”“十大标志性成果”，提升城市能级；全力攻坚“红都绿野·蓝海共富”发展轴建设，抓好兴村示范；协同推进生态提质增效，绘就全域美丽画卷。要全力以赴惠民生、保平安，持续优化公共服务，夯实民生保障；深化专项治理，确保平安稳定；抓好防汛防台，守牢“三条底线”。

会议要求，要学干结合、实干担当，迅速掀起学习热潮，坚持一体学习、一体贯彻，引导党员干部切实把学习成果转化为推动提升发展的强大动力，全面凝聚干事创业的强劲合力。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神

记者：张炜

本文转自：温州新闻网 66wz.com