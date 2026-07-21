瓯海发布 2026-07-21 11:02:14

7月20日，瓯海区召开大孵化器集群、人工智能OPC创业高地暨“一港一谷”建设推进会。

7月20日，瓯海区召开大孵化器集群、人工智能OPC创业高地暨“一港一谷”建设推进会。瓯海区委书记刘云峰强调，要锚定目标、真抓实干，聚焦“扩容、提质、增效”三大方向，以更大力度、更实举措推动大孵化器集群全域提质、“一港一谷”双核突破，为建设更高质量的“国际花园智城”注入源源不断的科创动能。

瓯海区委副书记、区长季湘荣主持会议，瓯海区领导金衍光、吴雪梅、周金平、郑益群、陈澄博、王世昌、董一男、金海敏参加会议。

会议传达市“一港五谷”暨大孵化器集群建设推进会会议精神、市职业友好型城市建设推进会暨加快打造人工智能OPC创业高地动员会议精神，就《瓯海区大孵化器集群建设量质双提升行动计划》和OPC相关政策作解读。

今年以来，瓯海区以“科教智城”建设为引领，深入实施“创新瓯海”发展战略，持续推动孵化器集群跨越式发展。孵化体系基本成型、科创平台加速起势、孵化模式更加成熟、金融支撑愈发强劲，搭建“众创空间—孵化器—加速器—特色产业园区”完整孵化培育链条，孵化总面积扩容至208万平方米，超3000家科创企业、青年创新团队落地扎根。温州国家大学科技园获评首批部级科技型企业孵化器，数安港入选国家数据局国家数据产业集聚区建设试点，基因药谷通过省级未来先导区中期评估。

会上，瓯海科技集团、瓯海区数安港管理服务中心、市高教新区发展中心分别围绕产业园区、OPC生态社区、中国基因药谷平台作项目招商推介；围绕活力型孵化器建设，瓯海区人力社保局、大学生创业代表、温州医科大学、温州大学、浙大温州研究院等分别作交流发言。会议举行项目签约仪式、温州市大学科技园部级孵化器授牌仪式。

刘云峰指出，要提高站位、深化认识，准确把握大孵化器集群建设的战略意义。坚决扛起大孵化器集群和“一港一谷”建设的重大使命，将其作为培育新质生产力的“主阵地”和“加速器”，加快补短板、强弱项、优机制，加快推动传统产业“老树发新芽”、新兴产业“新树扎深根”、未来产业“新芽快成长”，真正把创新“变量”转化为发展“增量”。

刘云峰强调，要聚焦重点、靶向发力，全力推动大孵化器集群建设提质增效。量质要再跃升，聚焦“拓增量、优存量、挖潜量”全方位提升科创孵化载体承载能力，实施孵化器梯度培育工程分批次储备、培育、打造“20”孵化器。平台要再提质，数安港深耕“人工智能+数据安全”核心赛道，迭代制度、场景、价值、服务“四个体系”；中国基因药谷聚焦“生长因子之城”建设，加快头部企业集聚和核心管线研发转化，争创全国生物医药产教融合创新中心。培育要再深化，健全完善阶梯式、全周期企业培育体系，精准孵化培育优质科创市场主体。运营要再加强，联动优质第三方专业运营机构深化务实合作，推动孵化服务提质增效、提档升级。生态要再优化，聚焦公共服务平台、青年创业服务、OPC创业生态、金融服务等方面，健全“20”孵化器与高校院所常态化互动机制，做强“瓯青创”特色品牌，不断完善“瓯越OPC服务平台”，充分发挥“基金村”优势。

刘云峰要求，要强化保障、汇聚合力，确保各项任务落地见效。要协同发力、一抓到底，全域掀起创新创业、聚力攻坚的浓厚热潮。压紧压实工作责任，强化科创要素保障、浓厚创新创业氛围，推动各项工作清单化、项目化、时限化闭环管理，在资源整合、政策落地、要素保障等方面精准赋能，全方位、多维度开展大孵化器推介工作，持续提升瓯海科创品牌影响力和吸引力，让更多青年人才、科创团队、优质项目落地瓯海。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海：全力推动大孵化器集群建设提质增效

记者：黄冰娥 吴宇洲 陈明铭

本文转自：温州新闻网 66wz.com