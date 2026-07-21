聚焦AI眼镜产业发展 瓯海区委书记刘云峰开展“两个健康”直通车活动
7月20日，瓯海区委书记刘云峰开展“两个健康”直通车活动，深入企业专题调研AI眼镜产业发展。刘云峰强调，要抢抓时代新风口、新机遇，锚定智能化方向，加快推动AI眼镜产业集聚发展，打造更具影响力、竞争力的瓯海眼镜产业。瓯海副区长陈澄博参加调研。
瓯海眼镜产业底蕴深厚、基础扎实，立足传统产业优势，AI眼镜产业正加速集聚壮大。由温州市瓯海眼镜有限公司和浙江回车科技有限公司联合制造的Looktech智能眼镜，34克的机身实现极致轻量化，产品远销海外、供不应求；辰芯(温州)科技有限公司推出的多款智能眼镜产品，涵盖翻译、听音乐、拍摄、录像、AI对话等多种功能，深受大众喜爱。
刘云峰走访企业展厅、生产车间，与相关负责人沟通交流，详细了解AI眼镜制作工艺、核心优势、产线优化、产品销售等情况。在现场体验 AI 眼镜的轻便性与多样化功能后，刘云峰为创新产品点赞，并鼓励企业抢抓人工智能时代发展的新风口、新机遇，持续深耕AI眼镜赛道，加大技术研发投入，迭代优化产品工艺，推动更多“瓯海智造”走向全球。调研中，刘云峰强调，要充分发挥瓯海眼镜产业链优势，锚定产业智能化方向，集聚更多AI眼镜企业，以技术创新引领产业升级，推动眼镜产品增值、品牌增值，持续提升瓯海眼镜的知名度、影响力。
来 源：瓯海发布
记者：吴佳佳 许文星
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
向绿而行 温州制造如何算好“节能账”社会07-20
-
“温享盛夏”2026暑期消费季启动社会07-20
-
泰顺一体共进打造浙南闽北低空经济“先飞区”试点社会07-20
-
瓯海大孵化器集群进阶之路：四年“孵”出一片创新“林”社会07-20
-
家门口的科创平台！让技术“看得见”，让企业“用得上”！社会07-20
-
瑞安母亲采血入库12天 寻回失散42年双胞胎女儿社会07-20
-
最高立省400多元！雁荡山、神仙居等温台6大景区六折互惠，保姆级省钱攻略来啦！社会07-20
-
“肤生工程”四天十台高难度手术 “造血式”帮扶让精湛医术扎根南疆社会07-20
-
收到录取通知却无法入学 警惕留学中介“代缴学费”骗局社会07-20
-
7岁萌娃拍“吞列车”走红 温州也有了自己的“李子坝”社会07-20