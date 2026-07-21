瓯海发布 2026-07-21 11:02:15

7月20日，瓯海区委常委会召开扩大会议，传达学习省委十五届九次全会精神和市委常委会相关会议精神，研究部署瓯海贯彻落实意见。

7月20日，瓯海区委常委会召开扩大会议，传达学习省委十五届九次全会精神和市委常委会相关会议精神，研究部署瓯海贯彻落实意见。瓯海区委书记刘云峰主持。

会议指出，省委十五届九次全会是在“十五五”开局之年召开的一次重要会议，抓科技创新主题突出，抓经济发展主线清晰，抓工作落实要求鲜明。要把学习贯彻省委全会精神与做好当前工作结合起来，推动省委各项决策部署、任务要求创造性贯彻落实、创新性转化发展。要把科技创新摆在更加重要的位置，更大力度拥抱人工智能，切实推动创新瓯海建设取得新进展、新突破；把抓经济发展的质量和效益作为首要任务，全力以赴做好扩投资、促消费、稳外贸等各项工作。

会议强调，要努力交出动能澎湃的创新报表，抢抓“人工智能”风口、做强“一港一谷”平台，打造具有区域影响力的AI产业集聚高地，推动高质量数源集聚、龙头企业招引、核心产线落地等重点工作。要努力交出逆风翻盘的经济报表，深化工业空间、雁阵企业、数智转型“三大倍增”行动，推动生产性服务业向专业化和价值链高端提升，持续深化“双瓯”消费带建设。要努力交出近悦远来的城市报表，优化好“一轴三区三片”城市公共空间品质，加快建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。

会议强调，要努力交出浓墨重彩的文化报表，把文化挖掘梳理好、文化活化利用好，深挖瓯海“两山一水”的历史积淀和文化脉络，聚力做强文旅消费地标，加快“15分钟品质文化生活圈”建设。要努力交出可感可及的民生报表，承担好民生兜底保障责任，做好稳就业、困难群体帮扶等工作，深化全龄友好型城市建设。要努力交出安全稳定的平安报表，持续完善和用好“瓯海的一天”闭环智治模式，统筹抓好安全生产、防汛防台等各项工作。要努力交出润物无声的党建报表，深化项目攻坚型党建模式，在重点项目建设、急难险重任务等一线培养锻炼、考察识别、选拔任用一批发展干将，深化瓯江红“共享社·幸福里”建设，把邻里食堂、共富工坊等“幸福要事”办到群众心坎上。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委常委会会议传达学习贯彻省委十五届九次全会精神

记者：黄冰娥 黄靖轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com