苍南县委常委会（扩大）会议召开 传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神

苍南发布 2026-07-21 11:02:15

7月20日，苍南县委常委会（扩大）会议召开，专题传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神，结合县域发展实际，研究部署苍南县贯彻落实意见。

7月20日，苍南县委常委会（扩大）会议召开，专题传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神，结合县域发展实际，研究部署苍南县贯彻落实意见。苍南县委书记张本锋主持会议，林森森、叶信迪、周建强等苍南县四套班子领导参加会议。

会议指出，省委十五届九次全会是我省在“十五五”开局之年召开的一次重要会议，会议深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，总结省委十五届八次全会以来各项工作成效，研究部署加快创新浙江建设、促进经济持续稳进向好、防范化解重大风险等重点工作，为我们做好下阶段工作指明了方向。苍南县上下要深刻把握省委高举旗帜的政治自觉、走在前列的实干担当，深刻把握省委创新引领的战略部署、系统集成的工作举措，全面对标对表，推动省委各项部署在苍南落地落实、见行见效。

会议强调，苍南县各地各部门要聚力创新苍南建设，深化孵化器集群行动，打造特色孵化载体；优化引才育才机制，做实产才服务，打响苍南“悦才 +”人才品牌。要聚力经济稳进提质，深耕清洁能源、传统制造业等优势产业，培育新兴赛道，激活消费市场，做强总部经济，推动资源产业回归。要聚力城乡融合发展，深入实施“强城行动”，推进“大县大城·五城联建”，擦亮“无尽蓝绿·山海苍南”IP。要聚力绿色低碳发展，深化国家循环经济标准化试点建设，推进全国产品碳足迹标识认证试点工作。要聚力平安苍南建设，系统化、常态化推进消防安全、防汛防台、涉海涉渔等重点领域风险治理，切实维护社会大局和谐稳定。要聚力加强党的建设，深入开展牢固树立和践行正确政绩观学习教育，推进群众身边不正之风和腐败问题、民生领域信访问题集中整治，巩固发展风清气正的良好政治生态。

会议要求，各地各部门要依托主题党日、理论学习中心组等载体，组织开展好学习活动，把省委全会精神传达到位。要抓好安全生产、质量督察和下步工作谋划等各项工作，纵深推进全域隐患排查整治，层层压紧压实各方安全监管责任，不折不扣推动省市各项部署落地落细、见行见效，为苍南跨越式高质量发展夯实基础。

会议还专题部署暑期旅游市场和环境提升专项整治行动。会议强调，苍南168 黄金海岸是县域文旅产业的核心标杆、特色名片，来之不易的品牌口碑需要全力守护。要限期完成文旅市场秩序专项整治，聚焦市场秩序、环境安全、食品安全三大重点，从严从快推进整治工作。要强化执法监管，组建由人大代表、政协委员、市民代表组成的监督队伍，开展明察暗访，对顶风违规行为严肃查处。要推动行业自律，建立民宿餐饮价格备案机制，规范经营定价行为，畅通游客投诉快速响应渠道。各地各部门要强化统筹协同，切实履行监管职责，以精准高效的专项整治成效，持续擦亮苍南文旅金字招牌，全力维护县域良好文旅形象。

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原标题： 县委常委会（扩大）会议召开 传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神

记者/林明明 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com