苍南召开2026年上半年落实全面从严治党主体责任专题例会

苍南发布 2026-07-21 11:02:15

7月20日，苍南县召开2026年上半年落实全面从严治党主体责任专题例会，深入贯彻党中央和省市委关于全面从严治党的新部署新要求，总结上半年全面从严治党工作，研究部署下半年任务，持续推动全面从严治党向纵深发展。

7月20日，苍南县召开2026年上半年落实全面从严治党主体责任专题例会，深入贯彻党中央和省市委关于全面从严治党的新部署新要求，总结上半年全面从严治党工作，研究部署下半年任务，持续推动全面从严治党向纵深发展。苍南县委书记张本锋主持会议，林森森、叶信迪、周建强等苍南县四套班子领导参加会议。

会议通报了近期政绩观偏差典型案件以及护航县委中心工作情况。县投促中心对照《违规招商引资防范事项清单》内容作相关汇报，苍南县资规局、苍南县农业农村局分别围绕执法规范建设和高标准农田建设突出问题整治工作存在的问题进行发言。苍南县领导吴锡雕、林天望、黄瑞顶分别对相关工作作现场点评。

会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，深刻把握新时代全面从严治党的重大意义，将“十四个坚持”一体贯彻到党的建设全过程、各方面，以更高标准、更实举措抓好全面从严治党各项工作，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要以学习教育为契机，引导党员干部以正确政绩观校准思想偏差，真正把心思和精力用在推动高质量发展、增进民生福祉上。要深刻认识整治群众身边不正之风和腐败问题的极端重要性与现实紧迫性，聚焦农村“三资”管理、惠民补贴发放、征地拆迁、办事窗口等群众直接有感的领域，持续推动集中整治取得明显成效。

会议强调，全面从严治党既是政治要求，更是实践检验，要聚焦上级反馈问题销号、重点领域整治、民生实事项目攻坚等具体工作，持续推进集中整治。要持续深化政绩观学习教育，在真查实改中校正偏差，严格销号管理，全面完成风险隐患问题整改整治工作。要严格执行“三重一大”决策制度，引导广大干部以正确政绩观校准思想偏差、改进工作作风。要坚持把树立和践行正确政绩观与推动中心工作有机结合、一体推进，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推动中央安全生产考核巡查、省生态环保督察等迎检工作进一步落实落地。要锲而不舍纠治“四风”顽疾、持续改善营商环境、从严抓好换届纪律，为苍南经济社会高质量发展营造良好环境氛围。

会议要求，苍南县各级党组织要切实扛起全面从严治党主体责任，定期分析分管领域的廉政风险。全县纪检监察组织要聚焦“关键少数”、重点领域，把监督做在日常、严在经常，以监督实效保障工作落实。县廉责办要加强统筹协调，县委办、县委组织部、县委宣传部等成员单位要各司其职、密切配合，凝聚齐抓共管、协同发力的管党治党工作格局。

来 源：苍南发布

原标题： 2026年上半年落实全面从严治党主体责任专题例会召开

记者/林明明 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com