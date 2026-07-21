鹿城区启动夏季治安大巡防
7月20日晚，鹿城区夏季治安大巡防启动仪式在鹿城公安指挥训练中心举行，打好“防风险、保稳定、护发展”主动仗，唱响群防群治的最强音。鹿城区委书记张崇波宣布启动，鹿城区委副书记、政法委书记陈久喜讲话。鹿城区领导滕灵辉、周鹏、潘青来、金浙瓯参加仪式。
启动仪式上，由公安职能部门、基层派出所、巡特警、快反突击队等构成的5支人员方阵整齐列队。现场同步设置交警铁骑、猎鹰巡特警、全地形车辆、新型警务技术4大特色方阵，集中展示现代化警务实战力量。期间，仰义街道、绣山派出所负责人作表态发言。
陈久喜指出，要全域筑牢夏季平安“防火墙”，精心组织、周密部署，把巡防触角延伸到各个角落，把防控措施落实到各个环节，以严谨细致的工作作风，全方位守护好人民群众的生命财产安全。要全力打好治安防控“主动仗”，坚持警力跟着警情走，加密人员密集场所及九小场所、出租房等高风险区域的群防群治，强化未成年人保护和严重不良行为惩治力度。要用足用好现代化科技手段，强化情报研判和精准指挥，做到警力投放更加科学化、打击处置更加精准，让人民群众切实感受到平安触手可及。要全面唱响群防群治“最强音”，牢固树立一盘棋理念，将大巡防与基层治理紧密结合，确保条抓块统、通力协作。各街镇要落实属地责任，织密基层治理的末梢网络，相关单位要主动靠前，严格落实维护社会稳定责任制，充分发挥群防群治的协同效应，用好平安乐巡等载体，全面形成全民参与、共建共享的浓厚氛围。
随着启动命令发布，各方阵前往全区路面巡防一线，展开巡逻防控和社会治安整治工作。此次大巡防将践行以人民为中心发展思想，采用精准布防、科技赋能，聚焦夜市、商圈、广场、城乡结合部、出租屋等治安重点区域，紧盯盗抢骗、黄赌毒、寻衅滋事、电信网络诈骗等突出违法犯罪，组织集中清查、精准攻坚并协同各街镇、相关部门履行属地责任和行业监管责任，开展隐患排查整治，持续提升群众安全感、获得感、满意度。鹿城区委办公室、鹿城区委社会工作部、鹿城区委政法、市公安局交管支队城市道路一大队、二大队等单位主要负责人及各街镇书记参加仪式。
来 源：鹿城发布
记者 戴文琦
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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