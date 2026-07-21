掌上温州客户端 2026-07-21 11:04:44

网格员梅若芸、陈健连续四年牵挂辖区特困独居老人叶大爷的住房困境，多方联动争取帮扶项目、筹措修缮资金，完成老屋整体翻新，用长久坚守为困境老人点亮温暖新居。

温州网讯 一间漏雨发霉的老屋，在社区网格员坚持不懈的奔走努力下，变成“暖暖的新家”。在鹿城区南汇街道桥儿头社区里，最近这个故事传开了——网格员梅若芸、陈健连续四年牵挂辖区特困独居老人叶大爷的住房困境，多方联动争取帮扶项目、筹措修缮资金，完成老屋整体翻新，用长久坚守为困境老人点亮温暖新居。

今年77岁的叶大爷是听力残疾低保户，独自居住在一套40多平方米的90年代顶楼老房。房屋楼顶堆积建筑垃圾，防水层破损严重，常年渗水漏雨，屋内墙面大面积发霉脱落，常年潮湿阴暗。老人没有稳定收入，还要长期吃药，根本无力承担房屋维修费用，漏雨难题一拖就是十几年。

四年前，梅若芸入户走访时第一次见到叶大爷的居住环境，心里一直放不下。此后每到节假日，她都会和同事陈健上门看望，看着老人常年住在破旧潮湿的房子里，两人满心焦急。社区书记多方联系防水修缮商家咨询维修价格，可光是屋面维修报价就要上万元，楼顶垃圾清运还需额外付费，高额费用不管是老人还是社区办公经费都难以负担，修房一事就此搁置。

今年3月，梅若芸了解到鹿城区面向困难群众推出居家环境改善帮扶项目，立刻想到了叶大爷。为尽快申报帮扶名额，她和陈健多次上门实地排查，仔细拍摄楼顶裂缝、屋内积水、墙体霉斑等问题，逐一记录房屋破损细节、测量尺寸，整理完整申报材料，全力为老人争取修缮资格。

此次房屋修缮依托区民政局指导、浙江安福利生慈善基金会发起的 “暖暖的新家” 困境老人居家改善项目推进。为省下维修开支，梅若芸主动对接街道城建办筛选靠谱施工单位，反复沟通议价，把原本一万多元的维修总价谈到6000元，包含楼顶垃圾清运、屋面防水修补全部工程。

即便价格大幅降低，资金仍有缺口。社区持续对接公益资源多方筹措，由浙江安福利生慈善基金会补助4000多元，桥儿头社区慈善总会拿出1500元兜底，凑齐全部维修款项。

施工企业诚涛建筑防水负责人听闻叶大爷独居残疾、家境困难，又知晓社区工作人员四年不间断奔走帮扶的故事，深受触动，主动提出免费为全屋刷漆翻新，额外增加多项暖心配套施工。

6月中旬，施工队伍进场施工，集中清理楼顶杂物、重做屋面防水、铲除发霉墙面、做防霉处理、全屋粉刷翻新，短短几天就完成全部改造。困扰叶大爷十几年的漏水、潮湿问题彻底解决，原本昏暗破旧的老屋变得干净明亮。

看着焕然一新的房子，叶大爷难掩喜悦：“房子亮堂了，我住着心里也踏实安稳。” 四年不间断上门走访、多方协调攻坚，社区工作人员终于圆了老人住上干净房屋的心愿。

四年往返坚守，一间老屋焕新，是基层网格员为民办实事的真实缩影。下一步，桥儿头社区将持续依托网格化管理与智慧养老服务体系，紧盯辖区老人、困难群众生活难题，常态化开展惠民暖心服务，用心办好群众身边每一件小事，让基层治理更有温度，不断提升居民幸福感。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 四年奔走解老屋漏雨难题，网格员为特困独居老人打造 “暖暖的新家”

通讯员 张瑶璐

本文转自：温州新闻网 66wz.com