温州日报 2026-07-22 10:31:08

7月20日晚，鹿城区夏季治安大巡防启动仪式在鹿城公安指挥训练中心大院内举行。

温州网讯 立足夏季治安规律、回应群众平安期盼，部署筑牢区域平安防线、护航经济社会高质量发展，7月20日晚，鹿城区夏季治安大巡防启动仪式在鹿城公安指挥训练中心大院内举行。

启动仪式上，鹿城区公安分局巡特警重装防暴方队、巡特警快反方队、派出所快反方队、职能部门“一把手”方队、派出所“一把手”方队等组成的人员方队整齐列队。现场同步设置交警铁骑、猎鹰巡特警、全地形车辆、新型警务技术等4大特色方阵，集中展示现代化警务实战力量。其间，仰义街道、绣山派出所负责人作誓师表态发言。

按照行动要求，在鹿城全区范围内，要全域筑牢夏季平安“防火墙”，精心组织、周密部署，把巡防触角延伸到每一个角落，把防控措施落实到每一个环节，以严谨细致的工作作风，全方位守护好人民群众的生命财产安全。在此基础上，要全力打好治安防控“主动仗”，坚持警力跟着警情走，加密人员密集场所及“九小场所”、出租房等高风险区域的巡防频次，用足用好现代化科技手段，强化情报研判和精准指挥，做到警力投放更加科学化、打击处置更加精准。

对群众反映强烈的“盗抢骗”“黄赌毒”、寻衅滋事、电信网络诈骗等突出违法犯罪，坚持露头就打、快侦快破，最大限度追赃挽损，以严打高压态势形成强大震慑，让群众切实感受到平安触手可及。

与此同时，鹿城将全面唱响群防群治“最强音”，牢固树立一盘棋理念，将大巡防与基层治理紧密结合，确保条抓块统、通力协作，公安部门发挥主力军作用，统筹警力、牵头攻坚，各街镇落实属地责任，织密基层治理的末梢网络。相关单位主动靠前，严格落实维护社会稳定责任制，充分发挥群防群治的协同效应，用好“平安乐巡”等载体，全面形成全民参与、共建共享的浓厚氛围。

随着夏季大巡防启动命令发布，各方阵依次开赴该区路面巡防一线，展开巡逻防控和社会治安整治工作。据悉，此次大巡防将践行以人民为中心的发展思想，采用精准布防、科技赋能，聚焦夜市、商圈、广场、城乡接合部、出租屋等治安重点区域，紧盯盗抢骗、黄赌毒、寻衅滋事、电信网络诈骗等突出违法犯罪，组织集中清查、精准攻坚并协同各街镇、相关部门履行属地责任和行业监管责任，开展隐患排查整治，持续提升群众安全感、获得感、满意度。

来 源：温州日报

原标题： 警灯照长夜护航盛夏时 鹿城启动夏季治安大巡防

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com