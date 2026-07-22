温州日报 2026-07-22 10:31:09

这是该校持续深化产教融合、推进校地合作的标志性成果，也是大学生扎根基层、践行新时代“枫桥经验”的生动实践。

温州网讯 近日，温州理工学院法学院“枫桥智慧实验班”10名学员与“小红枫”学生调解队14名队员正式通过龙湾区司法局考核，成功注册为独立人民调解员。这是该校持续深化产教融合、推进校地合作的标志性成果，也是大学生扎根基层、践行新时代“枫桥经验”的生动实践。

温理工法学院秉承“产业链办学、场景化育人”理念，立足区域民营经济活跃、商事纠纷多发的产业特点，以真实案件为教材、实战场景为课堂，致力于培养应用型法治人才。2023年，法学院率先组建“小红枫”学生调解队，队员们主动嵌入温州地方土地征收、机场三期建设等重大项目，在服务地方大局中锤炼实战能力。在此基础上于2025年创办“枫桥智慧实验班”，构建“理论授课-模拟研讨-跟案实训-独立办案”四位一体培养体系，开设特色课程，组建“双师型”教学团队。学生定期赴龙湾区人民法院、经开区商会人民调解委员会、海滨司法所等开展调解实训，推动调解人才培养从“经验驱动”走向“体系支撑”，形成长效化应用型法治人才培养机制。

据统计，24名学生调解员已累计参与办理各类纠纷400余件，均具备独立主持调解的实务能力。获得注册后，他们以“朋辈导师”身份反哺培养体系，在课程教学、跟案实训等环节担任带教，帮助新生快速进入调解实务学习轨道。从初入实验班的“跟学者”到独当一面的“带教者”，从校园模拟到服务地方重大项目，学生们不仅完成了个人能力的跃升，更成为法学院人才培养链条中承上启下的关键一环，形成了“老生带新生、一届传一届”的可持续发展格局。

这一蜕变离不开校地协同机制的支撑。温理工积极回应地方治理需求，携手龙湾区司法局、龙湾区人民法院、温州市总工会等联合建立“温州经济技术开发区商会人民调解委员会”“四治融和坊”两大基层治理平台，同时设立温州理工学院法学院调解委员会自主平台，形成了从共建共享到自主建设的完整平台体系。三大平台运行一年以来，办结各类案件500余件，开展法律咨询1000余次，覆盖受众超2000人次，将高校智力资源精准注入基层治理一线。通过“高校育才-平台派单-司法赋权”的协同育人机制，24名学生从旁听教师办案起步，逐步过渡到协助调解，最终走向独立办案。

注册不是终点，而是服务基层的新起点。24名学生以独立人民调解员的身份，正式嵌入龙湾区基层调解网格，持续承接各平台指派的真实案件。注册以来，他们已独立调解案件50余起，引导当事人在理性对话中达成合意，让调解真正成为修复社会关系的法治力量。学生们表示：“获得注册，不是一张证书的终点，而是一份责任的起点——当事人的信任、调解的公信力，比证书更值得珍惜。”

来 源：温州日报

原标题： 产教融合结出标志性成果 温理工首批24名法学学子注册独立人民调解员

记者 曾云毕 通讯员 严小青

本文转自：温州新闻网 66wz.com