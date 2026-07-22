从5月吃到7月，文成杨梅超长“待机”有何秘方？

潮新闻 2026-07-22 10:31:08

作为全省最晚熟的杨梅主产区，这里的晚熟杨梅凭借独特的“时间差”优势，不仅填补了市场空档，更让果农尝到了甜头。

“价格比平时高出四五倍，依然供不应求。”7月21日，当省内大部分杨梅产区在市面上销声匿迹，在文成县南田镇的高山上，科源种植场农场主赵大根正忙着进行最后的“收尾”采摘。作为全省最晚熟的杨梅主产区，这里的晚熟杨梅凭借独特的“时间差”优势，不仅填补了市场空档，更让果农尝到了甜头。

从5月1日第一颗杨梅上市,到7月下旬仍在售，文成杨梅的销售期最长可达92天。

在这场跨越近三个月的“鲜果接力赛”中，文成究竟掌握了怎样的“秘方”？记者深入文成高山台地与库区大棚，探寻这颗“致富果”背后的科技与产业密码。

文成杨梅 图片据文成发布

高山“土洋结合”

解锁全省最晚熟密码

“浙江最晚上市的杨梅就出在文成。”浙江省农业科学院园艺研究所研究员梁森苗一语道破天机。这份晚熟的底气，首先源于文成得天独厚的地理优势。南田、二源、百丈漈等乡镇平均海拔600米以上，高山台地种植杨梅超过10000亩。高海拔带来的天然温差，让这里的杨梅本就比平原地区晚熟。

但要将这份自然馈赠转化为产业优势，并非易事。过去，高山种植杨梅常面临冻害、无法挂果等难题。

准备发往市场的杨梅 图片据文成发布

为破解这一难题，在农业部门的技术指导下，赵大根和当地农户摸索出了一套“土洋结合”的办法：专门到山上寻找耐寒属性更强的野生杨梅树，将其挖回种活作为砧木，再嫁接优良品种。“高山野杨梅体质好，嫁接后耐寒性强，不会被冻死。”赵大根介绍，正是依靠这种因地制宜的栽培技术，极大地增强了果树的抗逆性。

在此基础上，文成进一步钻研出杨梅延后栽培技术。通过构建杨梅矮冠、通风、透光的树形，再用山地大棚设施进行网膜覆盖，精准调控温度和光照，成功将采摘期再往后延迟了15天。梁森苗表示，这种延后成熟的杨梅在浙江省属于稀缺资源，通过延长生产周期和错峰销售，大幅提升了产值和效益。

“物以稀为贵”，晚熟杨梅带来的最直接效益便是价格的飙升。赵大根给记者算了一笔账：6月中下旬杨梅集中上市时，批发价一度跌至每斤不足10元；而到了7月下旬，同样的东魁杨梅国内零售价能卖到30至50元一斤。

硬科技“抢跑”

智能环控促早抢占先机

如果说晚熟是文成杨梅的“压轴戏”，那么早熟则是打响市场的“开门红”。今年“五一”假期，文成县珊溪望湖农业专业合作社的大棚内，早熟品种“早佳”杨梅抢鲜上市，每斤售价高达80元，比往年提早了15天。

“今年我们的‘早佳’杨梅是文成县最早上市的杨梅，为保证头茬杨梅的口感和品质，在省县专家指导下，开展春季专业管护，通过控水、疏果等科学管理措施，确保大棚内的温度、湿度等各项环境指标保持在适宜高品质杨梅生长的区间。”望湖农业专业合作社负责人吴士荣介绍说。

文成县环飞云湖杨梅基地 图片据文成发布

“这背后是科技与气候的完美叠加。”梁森苗介绍，文成早熟杨梅多种植在水库区域周边，受大面积水体调节与低海拔地理环境影响，先天具备早熟特性。在此基础上，文成县科创服务团指导农户实施科学的大棚促早栽培管护技术。通过智能环控设备打造“智能育婴室”，确保棚内温度始终高于杨梅生长的临界点，辅以控水、疏果等精细化管理，让杨梅得以提前着色转红。

从促早到延后，文成依托当地海拔高差，构建起完整的产期调控体系，与其他产地实现了错峰上市。

增加附加值

从“论斤卖”到“论克卖”

拉长采摘期只是第一步，如何进一步增加附加值，才是文成杨梅产业高质量发展的核心。

在品种规划上，文成构建了早佳、荸荠种（黑炭梅）、水晶种、东魁四大品种梯度。其中，有着杨梅界“白富美”之称的水晶白杨梅凭借稀缺品相与独特风味迅速出圈。因果皮娇嫩、管护要求极高，该品种主打“线上冷链+线下采摘”双轨销售模式，入园采摘定价达60元一斤，凭借稀缺品质牢牢锁住了高端回头客。

在流通与出海方面，文成同样下足了功夫。依托氮气锁鲜、全程冷链的全链条保鲜体系，文成杨梅实现了从枝头到海外餐桌48小时新鲜直达。目前，“文成杨梅”已入选中欧地理标志保护清单，远销意大利、西班牙、德国等海外市场，海外订单持续增加。在欧洲超市，这批杨梅能卖到每颗10元人民币。

杨梅落地意大利，侨胞们争先品尝。图片据文成发布

此外，文成还在不断深挖杨梅产业价值，推动杨梅从鲜果向精深加工延伸。通过低温冷冻、入罐发酵等精细工序，优质高山杨梅被酿造成醇香的杨梅酒，不仅解决了鲜果销售的季节性局限，更兜底收购周边农户的果子，带动了大量村民家门口就业增收。

记者从文成县农业农村局了解到，近年来，该县杨梅的种植面积、产量、一产产值均稳步上升。今年截至目前，种植面积7.6万亩，产量3.15万吨，一产产值3.84亿元。

从“抢鲜”到“压轴”，文成杨梅用92天的超长“待机”，不仅填补了市场的空档，更蹚出了一条科技赋能、错位发展的山区共富新路径。

来 源：潮新闻

原标题： 从5月吃到7月，最长92天 文成杨梅超长“待机”有何秘方？

记者 戚祥浩 尤建明

本文转自：温州新闻网 66wz.com