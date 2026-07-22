潮新闻 2026-07-22 10:31:09

为扶持轻量化创业模式，温州市瓯海区联动属地八所高校共建“一人公司”生态，在今年毕业季正式上线OPC微订单平台。

“真没想到，刚在平台发布了擅长的领域和报价，马上就有企业找来合作。”近日，温州大学化学师范专业毕业生黄益豪通过“瓯越OPC”微订单平台与当地企业对接，签下一笔5万元的影视类AI智能体定制订单。他高兴地说：“不用到处跑业务，客户直接找上门，帮我们创业实现了轻装上阵。”

在人工智能赋能下，OPC（一人公司）正成为高校毕业生创业新形态。对于初次创业的大学生而言，缺订单往往是其中一道坎。为扶持轻量化创业模式，温州市瓯海区联动属地八所高校共建“一人公司”生态，在今年毕业季正式上线OPC微订单平台。

该平台打通了供需两端——企业发布包含交付时间与薪酬的项目需求，大学生则展示个人技能与报价，实现精准对接。上线一个多月来，平台已入驻OPC企业50余家，发布订单需求200余万元。

受访者供图

有了这处实战阵地，创业青年得以快速摸清市场需求、熟练交付技巧。同时，平台整合了覆盖语言、图像、视频及多模态全场景的AI大模型，提供算力券、语料券等支持，也为一人公司项目落地提供了技术支撑。

线上平台链接供需资源，线下的“硬核”扶持同样紧跟其后。瓯海区不仅提供免费AI培训和最长居住105天的免费人才公寓，还在创业期给予多项补贴及最高60万元贷款。依托数安港等平台，当地打造了超3500平方米的创业社区，以免费工位和一站式孵化服务，吸引了超260个优质项目集聚。

轻量化创业抗风险能力相对较弱，如何让年轻人放下包袱、敢于尝试？瓯海区专门推出了针对一人公司的“O创保”创业保险，精准聚焦企业破产时的三大痛点——清算成本、员工安置及创始人债务兜底，最高赔付额达10000元。目前，首批30家OPC企业已成功获得免费投保，成为这一创新政策的直接受益者。

来 源：潮新闻

原标题： 瓯海上线一人公司微订单平台：轻量化创业轻装上阵

记者 蒋欣如 王艳琼 共享联盟·瓯海 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com