潮新闻 2026-07-22 10:31:08

作为国科温州研究院研究员，钱宇娜手中的材料看似寻常，却承载着一个科研团队十年的探索——用传承千年的天然蚕丝，解决现代医学中慢性伤口的治疗难题。

温州网讯 提到蚕丝，我们脑海里浮现的往往是华丽的丝绸旗袍，或是柔软顺滑的蚕丝被。但这种来自小小蚕宝宝的天然蛋白质，除了穿在身上，有朝一日还能被“种”进我们身体里，帮助修复受损的骨骼、神经，甚至成为精准给药的“搬运工”？

在国科温州研究院的实验室里，钱宇娜正观察一片半透明的蚕丝敷料。作为国科温州研究院研究员，她手中的材料看似寻常，却承载着一个科研团队十年的探索——用传承千年的天然蚕丝，解决现代医学中慢性伤口的治疗难题。从肿瘤研究到伤口修复，从实验室到产业化，她的科研轨迹如同一根蚕丝，既柔软又坚韧。

“慢性伤口患者的痛苦，在于身体失去了‘自愈开关’。”钱宇娜解释。糖尿病足、压疮等伤口因免疫代谢紊乱陷入持续炎症，而蚕丝蛋白作为“千年严选”最亲肤的材料，本身就具有良好的免疫调节功能，能平息伤口部位过度的炎症反应。

在浙江——全球最大的优质蚕茧产地，她的团队正将传统丝绸转化为“智能医疗特工”。她们制备的蚕丝敷料可动态响应伤口环境：检测到细菌感染时自动释放抗菌药物，炎症消退后则转化为促进组织再生的支架。“从衣用到医用，这是蚕丝的第二次腾飞。”

作为一名科研工作者，她深耕生物工程领域，以硬核成果守护民生健康，入选2024、2025年度全球前2%顶尖科学家榜单，温州市“瓯越特支计划”科技创新青年拔尖人才。

“全球2%顶尖科学家其实不是一个头衔，更多的是一个影响力指标，它意味着我们的研究成果在国际学术领域被更多的人看见，也被更多的人认可。压力自然会有，那是对更高学术品质的自我要求。但更多的是动力，它鼓励我们这些在温州做科研的人，只要深耕细作，在地方同样能做出国际一流的成绩。”钱宇娜说。

据了解，《全球前2%顶尖科学家榜单》由斯坦福大学和爱思唯尔共同发布，分为“终身科学影响力排行榜”和“年度科学影响力排行榜”，被视为衡量科学家长期科研表现和学术影响力的一个客观指标，入选意味着该学者在其研究领域具有较高的世界影响力。

受访者供图

温州女性身上最难能可贵的品质是什么？“我认为温州女性身上最难能可贵的品质是极强的柔韧性与独立意识。”她说，温州女性既有着传统女性温婉、顾家的一面，更有着一种“敢为人先、白手起家”的硬气。这种品质源自温州特殊的商业文化土壤。

在温州，女性不仅仅是家庭的守护者，往往也是事业的合伙人甚至引领者。“她们就像我研究的蚕丝一样——触摸起来极致温柔，但在受力时又具有极强的韧性，能够承载生命的重量。这是我在无数温州女性代表身上看到的最美光芒。”钱宇娜说。

受访者供图

钱宇娜还跟我们分享了，她眼中的“刚柔并济”：“刚”是底气，是对科研的坚守和对目标的死磕；“柔”是张力，是团队管理中的同理心和跨学科合作中的沟通力。“女性领导力的本质，正是这种在复杂环境下不折不扣的抗压能力，与润物无声的包容力相统一。”钱宇娜说，在她看来，科技对“她力量”最大的赋能在于提供了“平等的舞台”。在科研领域，数据和客观规律是唯一的真理，这给了女性凭借细腻、严谨和韧性脱颖而出的机会。

她还将女性特质转化为管理优势。作为“不打卡”的导师，她以共情构建团队：学生实验失败时，她分享自己抗肿瘤研究“翻车”的经历；论文被拒稿，她也不生气，带着学生逐条修改意见。“科研需要韧性，但管理需要温度。”这种柔性模式让团队产出多篇顶刊论文，更培养了学生自主创新的能力。

受访者供图

来 源：潮新闻

原标题： 她，全球前2%！在千年蚕丝中寻找再生医学密码

记者 叶小西 刘琨

本文转自：温州新闻网 66wz.com