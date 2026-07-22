掌上温州客户端 2026-07-22 10:42:43

入夏以来温州持续晴热高温，午后路面热浪蒸腾，地表温度节节攀升。7月16日下午，一场与时间赛跑的紧急救助在330国道灵霓大道段展开。

温州网讯 入夏以来温州持续晴热高温，午后路面热浪蒸腾，地表温度节节攀升。7月16日下午，一场与时间赛跑的紧急救助在330国道灵霓大道段展开。温州市公安局海经区分局灵昆派出所接到群众报警，称国道中间绿化带内坐着一位老人，疑似身体不适、行动困难，处境危险。值班民警陈文勇立即驱车赶赴现场。

事发时正是一天中气温最高的时段，事发路段车流密集、车速较快，毫无遮挡的绿化带被烈日烤得滚烫。民警抵达后看到，一名白发老人瘫坐在草丛中，面色发白、精神萎靡，连开口说话都十分费力。经简单沟通确认，老人今年94岁，独自出门后在烈日下步行多时，体力严重透支，已无法自行站立起身。身旁就是疾驰而过的车流，随时可能因中暑或交通意外发生危险。

担心老人持续暴晒加重身体不适，也为尽快消除路面安全隐患，陈文勇俯身托住老人臂膀，半扶半搀将老人慢慢撑起，一路侧身挡着来车方向，缓步将老人护送至警车上，随即驱车返回派出所。回到所内，民警第一时间递上温水，帮助老人补水降温，同时耐心安抚其情绪。待老人精神稍有好转，民警着手核实身份联系家属。因老人年事已高，言语表述零散模糊，民警通过多方核对，最终成功联系上老人家属。

接到民警电话时，家属正因老人走失四处搜寻、焦急万分。赶到派出所看到老人安然无恙，家属紧紧握着民警的手连连道谢，坦言高温天老人独自走失全家都悬着心，多亏民警及时出手才避免了意外。确认老人身体无异常后，家属陪同老人平安返回家中。

这场高温下的紧急救助，是夏季公安民警坚守一线的一个缩影。入夏以来，灵昆派出所紧扣夏季治安规律特点，坚持屯警街面、快速响应，妥善处置每一起群众求助警情，在滚滚热浪中用藏蓝身影筑牢平安防线，用行动守护辖区群众的安全感。

警方提醒：高温天气持续，高龄老人外出尽量由家属陪同，避免独自前往车流密集、路况复杂的路段。建议家属为老人随身配备写有身份信息和联系方式的联系卡，如遇老人走失，请第一时间拨打110报警求助。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 九旬老人被困绿化带 民警护送平安归家

通讯员 曹乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com