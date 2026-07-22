赛车运动“跑”出消费新活力

新华网 2026-07-22 10:59:32

近日出炉的《扩大消费“十五五”规划》提出，拓展汽车赛事等汽车后市场消费。业内预计，到2029年，中国汽摩运动产业总规模有望达到5000亿元。

日渐火热的赛车运动，正成为激活“消费脉动”的新引擎。近日出炉的《扩大消费“十五五”规划》提出，拓展汽车赛事等汽车后市场消费。业内预计，到2029年，中国汽摩运动产业总规模有望达到5000亿元。

“小众爱好”变成“大众选择”

今年3月，在轰鸣引擎声中，2026年F1中国大奖赛在上海圆满收官。三天超23万人次现场观赛、赛事票房同比增长超30%，入境与跨城客流占比显著……

2026年3月14日，在上海国际赛车场，观众在看台观看世界一级方程式赛车锦标赛（F1）中国大奖赛排位赛。新华社记者 丁汀 摄

近三年，F1中国大奖赛观众人数不断创新高，2024年正式回归首年破20万人次，2025年超22万人次，今年达23万人次。

大众对于赛车运动的热情不止体现在观赛上，从几十块钱的卡丁车，到几百上千元的赛道体验，赛车这项曾经的小众运动，正变成越来越多人的消费新选择。

成都天府国际赛道是西南地区获国际汽联二级和国际摩托车运动联合会亚洲区双认证的赛道，兼具赛事、体验、培训等功能，周末对普通大众开放赛道。2025年，该赛道接待体验者、参赛者50万人次，从卡丁车体验区走向专业赛道的爱好者就有400多人。

目前，国内汽摩经济已初具规模。国家体育总局数据显示，截至2025年7月，国内已有21条不同级别的国际汽联认证赛道，排名世界前三。国家体育总局累计认证了35家培训机构，涵盖汽车场地、汽车拉力、汽车越野、汽车漂移、卡丁车、摩托车越野、摩托车场地培训7个项目。

根据中国汽车摩托车运动联合会（CAMF）的10年发展规划（2020—2029年），到2029年，中国汽摩运动产业总规模达到5000亿元；国内在国际汽联和国际摩联注册赛道数量达到30条以上；注册赛车手达到3万人，车队达500支；每年专业培训赛车学员数量达到1万人。

“速度经济”激活“消费脉动”

赛车运动的溢出效应，正转化为活力十足的消费增量。

久事体育数据显示，今年F1中国大奖赛，外省市观众占比约64%，境外观众占比16%，赛车场周边酒店预订量暴涨，上海市住宿、餐饮、零售等消费全面升温。

《2025上海市体育赛事影响力评估报告》显示，2025年，仅F1中国大奖赛一项赛事就带来直接经济影响24.7亿元，间接经济影响69.1亿元，同比增长均超75%。

上海市体育局局长徐彬表示：“F1中国大奖赛已超越单纯的体育赛事范畴，成为上海建设国际消费中心城市和全球著名体育城市的重要引擎。F1中国大奖赛的‘速度经济’效应持续放大，从一张门票衍生出活力满满的‘票根经济’。”

2026年5月16日，猎斧动力赛车队的车手李大治、领航员李润圃驾驶赛车在排位赛中。当日，2026中国环塔国际拉力赛在新疆乌鲁木齐县发车。新华社记者 胡虎虎 摄

作为国内首个长距离国际性汽摩越野拉力赛，中国环塔国际拉力赛为途经地带来的旅游收入逐年攀升。新疆维吾尔自治区体育局数据显示，2023年中国环塔国际拉力赛举办期间，途经地共接待游客110万人次，旅游收入达5.3亿元；2025年赛事期间途经地吸引游客411万人次，实现旅游收入29.44亿元。

依托天府国际赛道专业场地，成都市常态化举办各级别专业赛事、车友嘉年华、改装展会等活动，打造了赛道体验、驾照培训等全新消费场景。

成都市副市长陈志勇说，成都依托赛事活动，持续集聚改装、高端零部件、汽车研发等优质企业，并催生汽车文创、车友经济等衍生消费，形成了“赛事引流、产业落地、消费承接”的良性生态，构建起多元化全链条汽车业态。

以赛“促研、促产、促用”

7月初的上海国际赛车场，另一场世界级的方程式赛车大赛正在上演。与F1不同，现场听不到震耳的引擎轰鸣，但凌厉的超车和精准的过弯仍然激动人心。

国际汽联电动方程式世界锦标赛（FE）的意义并不只是一场单纯的顶级赛车比赛，更是前沿的电动技术试验场。进站快充、攻击模式、能量管理、电驱调校——每一项赛事规则背后，都是对极限性能的极致压榨。这些在赛道上被反复验证的技术，最终会反哺到量产民用车中。

被誉为“东方达喀尔”的环塔拉力赛，见证了中国越野赛车从无到有、从改装到自研的蜕变。历经二十余年磨砺，中国自研赛车技术、全套赛事配套供应链日趋成熟，在环塔高温、沙漠、戈壁等极端环境中经受住严苛检验。从专业改装组的自主赛车，到量产组的国产新能源车型，全方位展现了中国汽摩产业的技术迭代与产业升级。

2026年4月1日，工作人员在重庆两江新区“张雪机车”生产车间整车总装流水线上作业。新华社记者 黄伟 摄

今年3月，“张雪机车”在世界超级摩托车锦标赛（WSBK）葡萄牙站夺冠，创造了中国摩托车制造商在这一世界级赛事中的历史性突破。“张雪机车”的实践印证了创新突围不是“闭门造车”，而是要敢于走出国门，勇于对接国际标准、参与全球竞争，从而锤炼过硬技术、实现重大突破。

未来，随着各类赛车赛事有序推进与不断完善，赛道将持续成为技术创新的“练兵场”、产业升级的“催化剂”，推动中国汽摩产业在核心技术、产品品质、品牌影响力等方面实现更大突破。

来 源：新华网

原标题： 赛车运动“跑”出消费新活力

文/陈硕 综编自：新华社、经济参考报、北京青年报、人民网、央视网等

本文转自：温州新闻网 66wz.com