美媒称美国“护不住”驻中东美军
美国媒体20日报道，伊朗最近袭击中东地区多个美军基地，导致大量美军人员伤亡。这表明，美国连自己人都“护不住”，何谈“罩得住”中东盟友。伊朗战事延宕数月，各种迹象显示，伊朗的导弹和无人机库存依然充足，而美军只能疲于应对。
7月19日，在约旦亚喀巴，导弹掉落引起烟尘。新华社发
据美军中央司令部18日通报，伊朗17日对约旦穆沃费格萨勒提空军基地的袭击导致两名美军士兵死亡，另有一名士兵失踪。这起袭击是24小时内美军遭到的三起袭击之一。《华尔街日报》20日报道，三枚导弹突破驻约旦美军的防空系统表明，部署在中东地区的5万军人仍面临伊朗弹道导弹和无人机威胁。
美国国防部发言人肖恩·帕内尔20日证实，过去两周，已有近百名美军人员在伊朗战事中受伤。美国媒体认为，这一伤亡数字凸显本月以来伊朗对美国军事设施打击的猛烈程度。
这是从空中拍摄的美国国防部所在地五角大楼（2020年2月19日摄）。新华社记者刘杰摄
一些媒体注意到，近期有关伊朗战事的消息更多经由不愿公开姓名的美国官员披露，美国国防部已有两个多月没有召开相关记者会，国防部长赫格塞思也没有解释美国与伊朗再度爆发冲突的背后考量。美国国防部上一次召开记者会还是在5月5日。
美伊连日来持续互袭，赫格塞思只转发美军中央司令部的简短声明。美国有线电视新闻网(CNN)报道，国防部以往会定期召开记者会通报美军军事行动的情况，然而种种迹象表明，美国政府正在有意控制信息、回避与伊朗战事有关的尖锐问题。
法新社记者19日向美国总统特朗普提问：“有关伊朗，总统先生，你在战事爆发时说，战事会持续四至五周……”特朗普打断说：“我们现在正在开展规模更大的行动。”
一名美国官员上周末也告诉《华盛顿邮报》记者，美国正准备规模更大的军事行动，同时警告说，“我们没有足够资源确保行动安全”“我不认为白宫意识到了这点”。
来 源：新华网
记者 包雪琳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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