解码创新浙江，温州亮灯打Call！
温州新闻网 2026-07-22 11:34:08
温州网讯（记者 温婉）7月21日晚，“开局之年看中国 解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动仪式在温州园博园中国馆隆重举行。与此同时，温州城市核心地标世贸中心大厦、置信广场同步点亮楼体巨幕，循环播放“在温州看见创新中国”“无创新不温州，惟创新最温州”等主题标语，以城市之光为活动打call，让“开局之年看中国 解码创新浙江”主题夜景绚丽夺目。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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