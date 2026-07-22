新华网 2026-07-22 11:01:37

美国和伊朗最新一轮互袭20日进入第10天，几乎没有迹象表明双方冲突会在短期内结束。据美国有线电视新闻网(CNN)20日报道，越来越多的民调数据显示，伊朗战事在美国民众中引发反感的程度已“飞速”达到阿富汗战争和伊拉克战争同等水平。

美国和伊朗最新一轮互袭20日进入第10天，几乎没有迹象表明双方冲突会在短期内结束。据美国有线电视新闻网(CNN)20日报道，越来越多的民调数据显示，伊朗战事在美国民众中引发反感的程度已“飞速”达到阿富汗战争和伊拉克战争同等水平。

报道说，最新发布的《华盛顿邮报》和益普索集团民调结果显示，68%的受访者认为伊朗战事“不值得打”，28%认为“值得”。对阿富汗战争的相关民调中，“不值得打”与“值得打”的最大差值为39个百分点，67%的人认为“不值得”，28%认为“值得”；这一民调结果在2013年得出，那时距离美国发动战争已近12年。对伊拉克战争的相关民调中，到2007年，大约66%的美国人认为战争“不值得打”，此时距离美国发动战争约4年。

3月7日，在美国加利福尼亚州洛杉矶市政厅前，人们参加集会抗议美国和以色列对伊朗发动军事打击。新华社发（邱晨摄）

在《华盛顿邮报》和美国广播公司联合进行的另一项民调中，美国和以色列2月28日对伊朗发起军事行动后“不到两个月”，就有超过60%的受访者认定这场战争“是个错误”。这一速度之快，远超越南战争和伊拉克战争。

美国昆尼皮亚克大学6月发布的一项民调结果显示，45%的受访者认为伊朗战事会“削弱”美国在全球的地位，而只有33%的人认为会“增强”。就伊拉克战争而言，战争爆发两年后美国民调获得类似数据。

另据CNN民调，即使在伊朗战事之初，也仅有约41%的受访者表达了对美方行动的支持。按《纽约时报》说法，这是有记录以来美国发起国际军事行动的最低支持率。

在大部分民调中，认为伊朗战事或其他海外军事行动是美国最重要问题的受访者比例均不到10%。美国人更关注的是国内经济问题。伊朗战事推高油价并传导至其他产业，令美国经济进一步承压，或在11月举行的国会中期选举中给共和党造成“大麻烦”。

来 源：新华网

原标题： 民调：美国近七成民众反感伊朗战事

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com