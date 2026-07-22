中国倡议为人工智能发展注入强劲动能

新华网 2026-07-22 11:02:36

这不仅彰显了中国作为负责任大国的担当，也为全球人工智能健康、安全、有序发展注入持久而强劲的动力。

7月17日至20日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行。国际人士高度评价中国推进人工智能向上向善发展的主张，赞赏中国帮助全球南方国家加强能力建设、弥合智能鸿沟的务实举措，认为这不仅彰显了中国作为负责任大国的担当，也为全球人工智能健康、安全、有序发展注入持久而强劲的动力。

“全球人工智能领域的重要引领者”

本届大会展览总面积首次突破10万平方米，1100余家中外企业参展。会场内，众多展品尽显人工智能发展的澎湃势头，中外专家与业界代表共商共议行业前景；会场外，人形交管辅助机器人在路口来往穿梭、指挥交通，科技范儿十足。

图为2026年7月18日，参观者在拍摄兼具表演性与场景交互能力的机器人。7月17日至20日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行。新华社记者刘颖摄

“近年来，中国人工智能发展势头强劲，在科研论文产出、专利布局、前沿模型研发及产业应用等方面展现出较强的国际竞争力，在部分领域已跻身世界前列。”德国人工智能研究中心科学主任汉斯·乌斯科赖特接受新华社记者采访时说。

大会期间，一批重磅成果集中发布：科学发现平台“书生·端砚”覆盖科研全流程；“敖仓·科技语料库”建成专业科技语料供给体系；全球首个千亿参数级开源气象大语言模型“风和”为天气分析研判等提供支撑。

“中国如今已成为全球人工智能领域的重要引领者。”哈萨克斯坦副总理兼人工智能和数字发展部部长马迪耶夫表示，中国不仅培育出一批实力雄厚的高科技企业，还将创新成果迅速应用于工业、交通、医疗等领域，构建起涵盖科研、算力设施、人才培养、场景应用的完整生态体系。

新一轮人工智能浪潮蓬勃发展，中国已成为推动这一浪潮的重要引擎。多项核心数据印证了中国人工智能产业的蓬勃势能：日均词元调用量已达数百万亿；开源大模型全球累计下载量突破100亿次；AtomGit等开源社区汇聚超1100万注册用户……

在几内亚人工智能专家布巴卡尔·西迪·迪亚洛看来，高质量专业人才培养、良好的创新环境、长期稳定的政策支持，为中国人工智能产业快速发展奠定了坚实基础。塞尔维亚国际政治经济研究所中国研究中心主任卡塔琳娜·扎基奇认为，中国持续将人工智能作为国家重点发展方向，充分体现了中国科技发展战略的连续性。

“为全球人工智能发展作出重要贡献”

作为负责任大国，中国积极同世界共享人工智能发展经验与技术成果。“中国大力发展开源人工智能模型，为全球人工智能发展作出重要贡献。”卢旺达基加利独立大学科学与技术学院院长让·博斯科·穆萨贝认为，开源人工智能降低了获取先进技术的门槛，为资源有限的国家培育本土创新提供了机遇。

“中国发展成果为全球人工智能创新提供了重要实践经验。”作为中葡人工智能与公共卫生技术联合实验室葡方主任，葡萄牙人工智能专家阿林多·奥利韦拉接受新华社记者采访时说，中葡联合实验室便是双方务实合作的生动例证。

未来5年，中国将面向发展中国家提供5000个人工智能专题研修培训名额；面向东盟、阿盟、非盟、拉共体、上合组织、金砖国家建设国际人工智能应用合作中心。英国南安普敦大学网络科学研究所主任温迪·霍尔说：“这些举措表明，中方着眼长远，致力于让人工智能技术造福世界、造福人类。”科特迪瓦阿比让大学学院信息学与数字传播学教授阿尔塞纳·梅纳恩指出，中国倡导开放合作、推动成果共享，将帮助全球南方国家弥合数字鸿沟，共享智能时代发展红利。

德国联邦议院技术评估办公室主任阿明·格伦瓦尔德高度评价中国推动建设开放包容的人工智能生态、将人工智能作为造福全人类的全球公共产品的主张，认为“这是人工智能发展理念上的重要进步”。

图为2026年7月19日，参观者在中国气象局展台拍摄展品“妈祖”风云卫星AI工具箱。新华社记者陈浩明摄

人工智能还为全球协同防灾减灾开辟了新路径。中国气象智能预警方案“妈祖”已在巴基斯坦、埃塞俄比亚、所罗门群岛等国落地。未来5年，中国将推动“妈祖”在30个国家落地应用。马达加斯加塔那那利佛大学数字治理与公共政策专家内斯托尔·拉贝认为，“妈祖”的应用推广体现了超越单纯商业逻辑的发展理念，生动展示了中国坚持以各国共同利益为导向、致力于让人工智能服务民生福祉的追求。

“具有弥合全球数字鸿沟的战略格局”

世界人工智能合作组织在上海应运而生。《人工智能合作发展行动计划》《国际人工智能伦理治理行动计划》《智能体互信互联互操作全球合作倡议》等系列成果文件密集发布。中国推动人工智能发展的务实举措得到国际社会广泛响应。

图为2026年7月17日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式在上海举行。新华社记者申宏摄

“人工智能技术正广泛应用于经济社会各领域，制定相应的技术规则势在必行。”俄罗斯网络安全事务协调专家乌尔万·帕尔芬季耶夫接受新华社记者采访时说，中国在人工智能领域全球领先，倡议并推动成立世界人工智能合作组织可谓水到渠成。

南非主流媒体独立在线新闻网站刊文评价说，世界人工智能合作组织的成立是全球化时代的一件大事。参与人工智能治理对话对发展中国家至关重要，“今天参与制定规则的国家，将更有能力塑造未来的数字经济”。

人工智能是全人类共同的智慧结晶和宝贵财富，让这一前沿技术更好造福人类，是国际社会的普遍期待。“本届大会充分展现了中国具有弥合全球数字鸿沟的战略格局。”波黑经济学家加夫兰·伊戈尔表示，中方倡议为全球人工智能发展指明方向、注入信心。坦桑尼亚《卫报》资深财经记者詹姆斯·坎多亚说：“科技创新应服务全人类，而不是成为新的发展壁垒。中方一系列倡议回应了许多发展中国家希望更加公平地参与全球人工智能治理的共同期待。”

约旦侯赛因·本·塔拉勒大学战略研究教授哈桑·达贾接受新华社记者采访时表示：“中国经验的独特之处不仅在于其发展人工智能技术的速度，还在于其提出将产业创新、经济发展、全球治理和人道主义责任联系起来的全面战略愿景，将推动各方共同塑造全球人工智能的未来。”

来 源：新华网

原标题： 中国倡议为人工智能发展注入强劲动能

本文转自：温州新闻网 66wz.com