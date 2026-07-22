温州晚报 2026-07-22 11:54:24

多年来，胡青荻奔走田间地头送农技下乡，以实干与创新，用一株株花草、一项项技术，为浙江花卉产业提质、生物多样性保护、“三农”注入滚烫的科技力量。

温州网讯 温州市中心的景山，林木葱郁、四季繁花，浙江省亚热带作物研究所副研究员胡青荻博士，常年扎根这片山间热土。多年来，她践行科研扎根乡土、服务产业发展的价值追求，深耕我国东南沿海特色观赏植物种质创新与产业关键技术攻关，破解铁线莲等花卉产业发展瓶颈、抢救繁育珍稀濒危植物、奔走田间地头送农技下乡，以实干与创新，用一株株花草、一项项技术，为浙江花卉产业提质、生物多样性保护、“三农”注入滚烫的科技力量。

破解“卡脖子”难题，让中国花卉拥有自主“芯片”

“种子是农业的核心‘芯片’，优质种质资源是育种创新的基石。”胡青荻说道。长期以来，国内花卉产业依赖外来品种，花卉产业品种自主化不足、抗逆性弱、配套技术滞后等核心痛点，桎梏了产业长远发展。立足景山得天独厚的亚热带植物生长环境，她一头扎进花卉遗传育种研究。

山间野外踏遍采集资源，温室实验室日夜反复试验，泥土与试剂是她常年相伴的伙伴。她成功育成多个花卉新品种并进行推广应用。她聚焦被誉为“藤本皇后”的铁线莲，以我国野生种质资源为亲本，育成了‘紫雾’‘白柒’‘月影’等二十余个新品种。这些品种不仅观赏性强，更具备耐湿热、抗病虫害的优良特性，为破解我国自主知识品种匮乏的困局提供了坚实的品种基础。

育种不止于出新种，转化更要打通全链条。胡青荻及团队同时共同研建了成套简易高效繁育栽培技术体系，降低育苗生产成本，稳定提升种苗品质，让实验室育种成果走出温室、落地田间，实实在在转化为产业效益，真正实现从种质挖掘、品种选育到规模化种植的完整闭环。

笔筒树种苗繁育

守护植物“活档案”，让濒危物种重焕生机

笔筒树、天台铁线莲是不可复制、镌刻着生物演化密码的自然基因宝库。笔筒树隶属的白桫椤属拥有9000万年演化史，与恐龙同期生长，属国家二级珍稀濒危保护植物。天台铁线莲为浙江极小种群保护物种，野外存量稀少。每一种珍稀濒危植物，都是亿万年自然选择与演化的见证者，承载着独特的基因信息和生态智慧，堪称自然界不可复制的“活档案”。

为守护这些珍稀濒危植物资源，胡青荻瞄准孢子繁育技术难点持续攻坚，经反复实验攻克了多因子协同调控孢子促萌关键技术。依托这套自研繁育技术，研究所成功培育笔筒树种苗 2000 余株、天台铁线莲 3000 余株。同时，她探索了笔筒树、天台铁线莲的致濒机制，为未来的生物多样性保护与可持续利用提供了科学参考。如今景山资源圃内，那一株株茁壮成长的濒危植物幼苗抽枝展叶、郁郁葱葱，每一片新叶都见证着科研工作者日复一日守望的成果，以及沉甸甸的责任与担当。

播撒科技的种子，让山野童心共赴热爱

身为省科技特派员、省花卉苗木产业团队核心成员，胡青荻始终牢记“科技为民”的初心使命，多年如一日，将科学技术、物化成果送到田间地头、山间林地，用实用技术解决农户、企业生产难题。

杨梅品种培育技术指导

在乐清岭底乡，她协助当地深挖山桐子等本土经济植物资源，筛选优质特色品种，常态化开展杨梅、枇杷等标准化种植培训，同步提供山地边坡地植被生态修复等技术指导。十余年间，她参加科技下乡和结对扶贫活动80余次，解决生产关键技术难题20余个，以新品种、新技术带动农户增收、农业产业提升。

科研的火种，不止点亮田间，同样照亮少年童心。在温州市实验小学，胡青荻为孩子们带去“神奇的树蕨朋友”等科普课，用显微镜下的孢子世界点燃青少年的好奇心。“让孩子们亲手种下一株植物，也许就种下了一颗科学的种子。”她温柔而坚定地说。

从清晨景山研究所出发，实验室、试验田、乡村基地、校园课堂，处处都有胡青荻步履不停的身影。作为一名新时代农业科技工作者，她始终将个人理想追求融入党和国家“三农”事业发展大局，以科技创新赋能产业升级，以实干担当助力乡村共富。她以青春为墨、以草木为卷、以汗水为笔，在浙南大地上，为浙江共同富裕示范区建设持续书写着科技工作者的担当篇章。

来 源：温州晚报

原标题： 科技特派员胡青荻：情系景山 育种护植

记者 余婷婷 通讯员 黄方园

本文转自：温州新闻网 66wz.com