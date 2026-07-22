瑞安发布 2026-07-22 11:54:25

7月22日上午9时30分，北京证券交易所上市大厅内，伴随着响亮的钟声响起，乔路铭科技股份有限公司（以下简称“乔路铭”）正式挂牌交易。发行价为14.36元/股，公开发行5000万股，募集资金总额达6.58亿元，首发市值59.78亿元！这是瑞安第四家A股上市企业，也是瑞安第一家北交所上市企业。

作为瑞安汽车零部件产业的一张“金名片”，乔路铭的上市，标志着瑞安企业对接资本市场再结硕果。

温州市副市长陈宽，瑞安市委书记李剑锋，瑞安市副市长陈怿文，乔路铭董事长黄胜全，东方证券副总裁陈刚，乔路铭股东、山东高速投资控股有限公司董事长马宁共同举槌，见证这一高光时刻。

乔路铭是优秀的瑞企标杆。2018年，乔路铭响应“瑞商回归”号召，整体回迁瑞安发展，深耕汽车饰件领域。目前，公司已成长为吉利、比亚迪、东风等整车龙头的一级供应商，成功打入蔚来、零跑等新势力供应链，近五年营收增长近4倍、净利润增长7倍，先后获得国家专精特新“小巨人”、国家绿色工厂等十余项国省级荣誉。

“登陆北交所，是企业发展历程中的重要里程碑，资本市场将为乔路铭长远发展赋能蓄力，成为企业提质扩容的重要支撑。”黄胜全说，本次上市募集资金将主要投向两大核心项目，分别为新能源汽车智能及轻量化内外饰件智造项目（一期）、汽车轻量化内外饰件智能制造项目（一期）。

募集资金将重点用于土地购置、新厂房建设等环节，有效补齐企业自有产权经营场所不足的发展短板。项目落地后，将进一步丰富、优化企业产品结构，全面提升注塑饰件、汽车行李架、汽车顶棚等核心产品的产能，助力企业扩大市场份额、提升整体运营规模与盈利能力。

“乔路铭的上市，是属于乔路铭的荣耀时刻，也是瑞安护航企业逐浪资本市场的又一标志性成果。”瑞安市委书记李剑锋在仪式上表示，希望乔路铭以此为新起点，推动资本链、创新链、产业链深度互融，持续巩固行业标杆地位。同时，瑞安将持续做好企业上市“后半篇文章”，一如既往地为企业提供最优质贴心的服务，支持企业再攀高峰、再创辉煌，为瑞安高质量发展注入强劲动力。

乔路铭科技股份有限公司生产车间 孙凛/摄

来 源：瑞安发布

原标题： 瑞安再添上市新军！“乔路铭”登陆北交所

本文转自：温州新闻网 66wz.com