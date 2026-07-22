免费又凉快！这份苍南室内清凉遛娃清单请收好

苍南发布 2026-07-22 12:11:36

收好这份苍南室内清凉遛娃清单，全程恒温空调，待上一整天都不腻，轻松实现“玩中学”！

进入三伏天后，高温火力全开，户外遛娃秒变 “烤炉模式”。不想顶着烈日暴晒、被闷热困住脚步？收好这份苍南室内清凉遛娃清单，全程恒温空调，待上一整天都不腻，轻松实现“玩中学”！

苍南县图书馆

盛夏酷暑难耐，最惬意的遛娃方式莫过于躲进恒温书香空间。整座场馆简约大气、通透明亮，八千多平的超大空间开阔舒展，没有喧闹人潮，只剩温柔静谧的读书氛围，是城区难得的夏日清凉净土。

这里藏着25万余册海量藏书，种类覆盖全年龄段，低幼绘本、少儿科普、课外读物一应俱全。场馆配套二十余项便民服务，专属的少儿阅览区舒适安全，各类公益绘本课、手工活动、研学课堂轮番上线，不用奔波户外，就能让孩子沉浸式沉浸式阅读、学知识、拓眼界，真正实现边玩边学。

全屋恒温空调加持，环境干净雅致、氛围感十足，是免费又高质量的暑期遛娃首选地。

苍南书城

作为苍南高颜值网红研学地标，苍南书城颠覆了传统书店的刻板印象，兼具文艺美学与亲子趣味性，是暑期室内遛娃、拍照打卡、研学成长的全能宝藏地。

五千平超大空间明亮通透，布局错落有致，这里不仅有海量全覆盖的优质书籍，更打造了特色“一粒星”童谣馆、文创长廊、研学体验区。全龄段适配的阅读区域、独立安静的自习空间，既能满足小朋友的趣味玩乐，也能适配青少年的学习需求。

整体文艺清新、高级感拉满，随手一拍都是氛围感大片，吹着空调逛书、动手研学、休闲打卡，待上一整天都是充实又治愈。

矾都化石博物馆

斑驳的工业结构、高挑的空间骨架，与现代的化石展陈形成了奇妙的化学反应。一走进这里，就仿佛踏入了两条时光隧道：一边是六百五十余年矾矿的工业辉煌，另一边是沉睡亿年的古生物奇观。

（镇馆之宝 杨氏翼龙）

馆内珍藏近400件真化石展品，涵盖恐龙(爬行动物)、昆虫、鱼、鸟、哺乳动物和植物，还有近10件大型化石模型，从恐龙到昆虫，从鱼类到植物，每一件都在诉说着地球生命的演化史诗。

暗黑工业风氛围感拉满，随便一拍都是“史前大片”，绝对是亲子合影的C位担当！

雁过藻溪文化客厅

藏在藻溪青山绿水间的文艺文学地标，依托秀美山林溪谷景致打造，是浙南首家以文学作品命名的特色文化客厅，将山野风光与人文书香温柔相融，三伏天来这里避暑遛娃，清幽治愈、氛围感拉满。

整座客厅整体设计简约雅致、通透清新，大面积落地窗引山林绿意入室，实现室内书香与户外自然无缝衔接。一楼主打公益阅读、休闲研学与文体活动，特设知名作家张翎作品专属专柜，藏书丰富、品类多元，适配大小朋友沉浸式阅读。

区别于传统书屋场馆，这里自带超大户外自然空间，绿植繁茂、环境静谧，既能在空调房静心看书研学，也能走到室外亲近自然、肆意撒欢，是苍南近郊难得的「自然+文学」双体验避暑遛娃地。

黄传会书屋

坐落于矾山镇的文艺宝藏书屋，独特的明矾结晶外观极具地域特色，完美呼应世界矾都的工矿底蕴，静谧温柔的空间氛围，治愈了夏日所有燥热。

这里是温州最美城市书房，也是极具意义的文学研学基地，四万余册藏书包罗万象，从儿童趣味读物到经典文学著作应有尽有。书屋深度融合矾山本土文化，不仅陈列着军旅作家黄传会的全套作品与文学奖项，还特设矾矿口述展区，让孩子在书香中了解矾矿百年历史。常态化的亲子共读、文学沙龙、写作课堂，让阅读不再单调。

没有拥挤的人潮，只有书香与人文气息交织，逛完化石博物馆，顺路来这里静心阅读、感受本土文学魅力，是矾山一日亲子游的绝佳搭配。

金乡卫城文化客厅

藏在金乡古城深处的百年古厝秘境，由老牌民居沈泰丰古宅改造而成，青砖黛瓦、回廊曲院，自带温婉雅致的国风古韵，是夏日避暑研学、感受本土非遗文化的小众宝地。

整座场馆将古建风雅与现代书香完美融合，内部设有阅览区、非遗展厅、人文会客厅，深度挖掘金乡六百年卫城海防文化，集中展示夹缬、盔头制作、方言童谣等特色非遗。清幽静谧、古色古香，避开夏日烈日，在古宅书香中解锁非遗研学，氛围感和体验感双双拉满。

在苍南

还有很多避暑“充电”两不误的公共文化空间

一起来看一下↓

苍南县部分公共文化场馆名录和开放时间

收好这份清单，带娃暑假遛弯消暑，清凉避暑又能学有所获！

来 源：苍南发布

原标题： 免费又凉快！苍南很多人爱去！

本文转自：温州新闻网 66wz.com