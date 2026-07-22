人民日报 2026-07-22 12:30:11

人类首次“看见”的黑洞M87有了谱指数图像。这项研究由中国科学院上海天文台领衔开展，成果发表在国际学刊《天体物理学杂志通讯》。

M87黑洞距离地球约5500万光年，质量约为太阳的65亿倍，首张“身份照”于2019年发布。多年来，上海天文台科研团队与国际同行紧密合作，持续对M87黑洞展开深入研究。

M87黑洞阴影、吸积流和喷流一起成像的全景图。图片来源：上观新闻

谱指数可以理解为黑洞辐射的“光谱指纹”。研究结果显示，黑洞周围辐射性质会随着与黑洞中心距离的变化而发生显著改变，这一特征直观地体现在谱指数的空间分布上。在靠近黑洞中心的区域，谱指数为正，表明该区域的辐射仍受到较强的同步辐射自吸收影响；随着距离增加，谱指数逐渐下降并由正转负，显示辐射逐渐过渡到光学较薄状态。

M87黑洞事件视界尺度谱指数分布（左）及随黑洞距离的变化（右）。图片来源：上观新闻

此前发布的单一频率的图像，主要反映黑洞周围辐射的空间结构。只有将不同频率的观测结果结合起来，才能进一步解析辐射背后的物理性质，揭示黑洞附近等离子体的状态及其辐射机制，推动黑洞研究从“看见黑洞”迈向“读懂黑洞”。

来 源：人民日报

原标题： 人类首次“看见”的黑洞发布谱指数图像

本文转自：温州新闻网 66wz.com