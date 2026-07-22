特朗普称或打击伊朗“镐山”核设施 伊方强硬回应
新华网 2026-07-22 12:30:11
美国总统特朗普21日在白宫会见到访的黎巴嫩总统奥恩时对媒体说，美国“可能很快”打击伊朗“镐山”地下核设施。伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部22日说，若美军袭击伊朗核设施，伊朗将视其为地区冲突升级。
被问及伊朗是否已将离心机转移至“镐山”隧道群时，特朗普说，“我认为他们有可能已经这么做了，但我们并没有确凿记录”。他还说，除非伊朗拥有核材料，否则光有设施没有任何意义。“我们追踪的是材料，那才是关键所在”，“我们可能很快就会对该地区实施打击，而且力度会非常大”。
特朗普说，伊朗方面“迫切想要会面”，但“在他们准备好进行有实质意义的会面之前，我们甚至连谈的兴趣都没有”。
伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部对此发表声明回应说，美国威胁要袭击伊朗核设施和其他敏感设施。如果美军采取此类行动，伊朗将视其为地区冲突升级，所有属于美国、美国盟友及美国支持者的利益，都将成为伊朗武装力量强力回击的目标。
“镐山”位于伊朗中部伊斯法罕省纳坦兹核设施附近，被认为是伊朗最坚固的地下核设施之一。
来 源：新华网
原标题： 特朗普称或打击伊朗“镐山”核设施 伊方强硬回应
记者：黄强、徐剑梅、胡友松、冯亚松、赵伟宏、沙达提、陈霄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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