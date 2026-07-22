孙颖莎连续四年保持乒乓球女单世界第一
新华网 2026-07-22 12:30:11
世界乒乓球职业大联盟（WTT）21日宣布，中国运动员孙颖莎已连续四年保持女单世界第一。
7月5日，孙颖莎在颁奖仪式上。当地时间7月5日，在美国加利福尼亚州安大略市举行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）美国乒乓球大满贯女子单打决赛中，中国选手孙颖莎4比3战胜中国选手蒯曼，获得冠军。新华社发（曾慧摄）
2022年7月19日，孙颖莎超越陈梦，重返女单世界第一。自此之后，她未再让这一位置旁落。最新一期世界排名于20日公布，孙颖莎以11350分继续排名第一。
WTT女单世界排名
位居榜首期间，孙颖莎夺得了2023年、2025年两届世乒赛女单冠军，并实现单打世界杯三连冠。此外，她还获得过亚运会、亚洲杯单打冠军。在本月进行的WTT美国大满贯赛上，孙颖莎加冕大满贯赛单打“六冠王”。
来 源：新华网
原标题： 孙颖莎连续四年保持乒乓球女单世界第一
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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