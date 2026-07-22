新华社 2026-07-22 12:42:12

7月22日，引力一号遥四运载火箭在上海东部海域点火升空，将搭载的9颗卫星送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。

据悉，此次任务是引力一号火箭首次执行远海发射，也是我国首次在长三角东海海域开展民营商业火箭海上发射任务。

海上移动发射平台不受固定海域严格限制，可灵活选择发射点位，有助于提升发射效率及我国航天发射多元化布局。火箭型号研制有关负责人介绍，引力一号遥四运载火箭从山东海阳东方航天港总装出厂，此次任务进一步验证了引力一号固体捆绑构型对复杂海况的适应能力，及整箭状态长时间待命能力。

引力一号是东方空间（山东）科技有限公司自研的中型运载火箭，近地轨道运载能力为6.5吨，500公里太阳同步轨道运载能力为4.2吨，可满足各类小卫星一箭多星发射任务需求。

此次发射入轨的东坡13、14、17至20卫星，可全天候、全天时开展大范围对地观测。西光贰号01星及天仪49星可为矿产、农林、环境监测、城市规划等行业用户提供观测服务。紫丁香三号卫星开展超扁平力热一体化平台、新型姿态控制等技术试验。

来 源：新华社

原标题： 引力一号火箭首次远海发射任务成功

记者 顾天成 邵琨

本文转自：温州新闻网 66wz.com