“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动在温州启动

温州新闻网 2026-07-22 13:16:00

全国主流网络媒体记者、商业平台负责人、知名网络达人等百余人齐聚瓯江之畔，聚焦温州创新实践，探寻浙江高质量发展活力。

温州网讯 瓯江潮涌，创新逐光。7月21日晚，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动仪式在温州园博园中国馆举行。全国主流网络媒体记者、商业平台负责人、知名网络达人等百余人齐聚瓯江之畔，聚焦温州创新实践，探寻浙江高质量发展活力。

中央网信办网络传播局、浙江省委网信办、温州市委市政府相关负责人出席活动。

创新，首先体现在本次活动设计的巧思中。活动以“船”为核心意象，定制专属“创新号”乘船券贯穿全程，寓意温州扬帆奋进、逐新前行。现场原创情景剧《澎湃千年的创新力量》精彩上演，成为一大亮点。剧目以古今对话的创新形式，让温州先贤——元代航海家、《真腊风土记》作者周达观穿越时空，沉浸式见证新时代温州科技创新、产业升级、文旅融合、生态建设等领域的突破性发展，生动诠释了“敢为人先、特别能创业创新”的新时代温州人精神，让启动仪式一个小环节成为富有故事情节、适应网络传播渠道，生动、形象阐述温州创新发展的传播作品，让现场嘉宾与媒体耳目一新。

创新，还体现在一个个真实鲜活的案例中。活动特设“创新钥匙”主题故事分享环节，四位讲述人立足一线实践，分享创新突围的生动故事，解锁浙南大地高质量发展的创新密码。中国眼谷执行主任徐良德聚焦眼健康特色赛道，讲述园区深耕细分领域，以小小眼球产业培育百亿级产业集群，打造特色科创产业标杆的发展历程；平阳县水头镇党委书记苏立坤分享平阳宠物小镇以“小产业”撬动大发展，实现县域经济弯道超车、逆袭突围的实干路径；康奈集团总裁郑莱莉介绍温州畅通政企沟通渠道、涵养亲清营商生态，持续助力民营企业稳健成长的暖心实践；义乌商城集团大数据公司市场营销总监郑晓明立足商贸转型升级，讲述义乌小商品市场主动拥抱数字变革，以数智化转型打通内外贸双向循环通道，持续激活商贸经济新动能的创新实践。

据悉，活动期间，采访团一行将深入温州、义乌各地一线，实地探访产业科创、城市建设、文旅发展、数字变革等特色点位，通过图文、短视频等多元融媒作品，全方位、多角度、立体化记录传播浙江创新发展成果，彰显新时代发展新活力。

本次活动由中央网信办网络传播局指导，浙江省委网信办、温州市人民政府主办。

本文转自：温州新闻网 66wz.com