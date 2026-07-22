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向新而行！“开局之年看中国 解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动

温州新闻网 2026-07-22 13:29:00

　　温州网讯（记者 温婉）7月21日晚，“开局之年看中国 解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动仪式在温州园博园中国馆隆重举行。全国主流网络媒体记者、商业平台负责人、知名网络达人等百余人齐聚瓯江之畔，聚焦温州创新实践，探寻浙江高质量发展活力。

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

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