温州市急救中心 2026-07-22 16:06:00

7月21日晚，温州市急救中心“同心援”志愿服务队在蝉街开展急救科普活动。温州第二外国语学校新高二（2）班同学积极参与，与急救专业人员一同走上街头，用实际行动助力“人人学急救、急救为人人”的城市文明建设。

现场，同学们在专业急救医护人员的指导下，分组进行心肺复苏（CPR）实操练习，系统学习胸外按压的正确位置、深度、频率及人工呼吸的配合要领。同时，大家还重点演练了自动体外除颤器（AED）的规范使用流程，从开机、贴放电极片，到根据语音提示实施电击除颤，每一步都严谨对待，力求每个动作精准到位。

除实操训练外，同学们还主动向过往市民发放急救科普宣传单，耐心讲解日常急救常识，并开展《温州市民急救知识认知与技能掌握情况调查问卷》的实地走访调研，系统收集群众对急救知识了解程度、技能掌握现状及学习意愿等相关数据，为后续推进更有针对性的公众急救培训提供参考依据。

来 源：温州市急救中心

原标题： 当意外突然降临，你敢出手吗？这群学生走上街头，把急救知识练成真本领

本文转自：温州新闻网 66wz.com