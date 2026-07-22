赢下“生死战”！瑞安击败平阳锁定淘汰赛席位

温州新闻网 2026-07-22 21:53:00

温州网7月22日讯（记者 诸葛之伊）今晚，浙BA温州市预选赛A组迎来最后一轮的焦点大战，由平阳队主场迎战瑞安队。作为出线生死战，本场比赛的胜者将直接锁定四强席位挺进淘汰赛，败者则无缘下一阶段。最终，客场作战的瑞安队顶住压力战胜平阳队，以82:75成功锁定淘汰赛席位。

首节比赛开打，瑞安队戴子特篮下率先开局，平阳队颜谋植迅速还以颜色。随后，平阳队在主场火力全开，34岁老将陈华凯宝刀未老，表现极其惊艳！他开局连续命中2记三分球，单节5投4中高效独揽10分。核心颜谋植状态火热，干拔三分加精彩突破单节贡献7分。首节战罢，平阳队以25:14建立起11分的两位数领先优势。

次节较量，瑞安队展现出极强的比赛韧性，防守端频繁切换“131”与“一盯四联”阵容，极大地限制了平阳队的进攻流畅度。瑞安队余文杰攻防一体，不仅展现出惊人的扫荡防守能力，更屡屡完成快速推转换一条龙反击。平阳队在面对高强度肉搏与防守压迫时进攻端一度瘫痪，主要依靠颜谋植的个人能力高难度取分。第二节节末，瑞安队越打越勇，老将林万鹏再次送出精彩妙传助攻戴子特吃饼追平比分，随后潘煜鹏在底角命中瑞安队全场首记三分球，一举实现比分反超。半场战罢，瑞安队以34:31反超平阳队3分。

易边再战，平阳队内线余得彰在篮板端大发神威，连续拼抢前场篮板助队二次进攻得分，将比分迫近。然而瑞安队调整更为迅速，老将林万鹏飙中大号三分，随后余文杰反击助攻潘煜鹏轻松得手，瑞安队一度将领先优势扩大至7分。关键时刻场上风云突变，瑞安队两大核心余文杰在防守中不慎硬伤离场治疗、林万鹏也因高强度肉搏出现抽筋被换下休息。面对千载难逢的追分良机，平阳队换上的射手奇兵黄益强顶住压力连飙两记极其关键的三分球！随着节末颜谋植在三人包夹下投进压哨三分，平阳队在第三节结束前将比分顽强追至49:49平，双方重新回到同一起跑线！

末节决战，比赛彻底陷入白热化，比分交替上升，多次战成平手。平阳队陈思峰与黄益强在外线频频发难，而瑞安队蔡克鹏与陈小康也接连命中关键球予以还击，双方缠斗至最后一分钟。比赛最后41秒，平阳队利用战术内切将比分追至71:72，随后陈小康追防犯规被吹违体，平阳队获得“两罚一掷”的杀局良机。黄益强顶住压力罚中关键一球将比分扳为72:72平。随着平阳队最后一攻绝杀三分磕框而出，双方在常规时间内战成平手，比赛正式被拖入残酷的加时赛！

比赛进入加时，拼至油尽灯枯的双方开始纯粹拼搏意志品质。瑞安队先由潘煜鹏强攻内线拔得头筹；随后平阳队遭遇致命打击，绝对核心颜谋植在拼抢中双腿严重抽筋，被担架抬离出场。虽然平阳奇兵黄益强随后飙中撤步三分顽强还击，但瑞安队迅速抓住机会完成反超。最终，瑞安队以82:75取胜，赢下了这场窒息般的生死大战！

随着这场胜利落幕，瑞安队与苍南队携手锁定了A组的两个四强名额。按照交叉淘汰赛规则，瑞安队将在接下来的半决赛中迎战B组第二名。目前B组的晋级局势悬念重重：鹿城队以4连胜高居榜首，而瓯海队与乐清队则深陷出线生死缠斗。究竟瑞安队半决赛的对手会是哪支劲旅，悬念将在25日瓯海对阵洞头、26日鹿城迎战乐清的B组末轮压轴大戏中揭晓。

本文转自：温州新闻网 66wz.com