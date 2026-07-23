温州日报 2026-07-23 08:04:00

昨天，市委召开老干部意见征求座谈会，深入学习贯彻省委十五届九次全会精神，征求对市委十三届十次全会文件的意见建议。

温州网讯 昨天，市委召开老干部意见征求座谈会，深入学习贯彻省委十五届九次全会精神，征求对市委十三届十次全会文件的意见建议。

省委常委、市委书记张振丰出席会议并讲话。市领导吕伯军、陈应许等参加座谈。

会上，与会老干部代表紧紧围绕市委十三届十次全会报告有关内容，围绕创新温州建设、“两新”深度融合、推进城市更新、提振消费活力、打造文旅精品、促进企业上市、深化“两个健康”集成改革、体育事业高质量发展等方面提出意见建议。

听取大家发言后，张振丰说，老干部老同志们胸怀大局、情系温州、勤学善思，提出的意见建议具有很强的针对性和操作性，充分彰显了责任担当、深厚阅历、为民情怀、务实作风。相关部门要全面梳理、认真研究，把大家的真知灼见吸纳到全会有关文件和具体工作部署中，推动相关工作机制再完善、责任再落实、成效再提升，不断开创各项事业发展新局面。

张振丰指出，近年来，温州坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，深入践行“八八战略”，全面践行人民城市理念，经济发展向新向好，战略地位巩固提升，产业动能加速积蓄，城市面貌精彩蝶变，共同富裕扎实推进。这些成绩的取得离不开广大老干部老同志的指导支持和倾情奉献。新起点上，我们要倍加珍惜来之不易的发展局面，全面落实习近平总书记考察浙江“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，高水平建设创新温州，高质量推进城市更新，扎实推动新一轮“强城行动”，全力做强“一圈一极一中心”，加快推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板，奋力交出“十五五”开局精彩答卷。

“老干部老同志是温州发展的宝贵财富，温州这份家业是大家一砖一瓦垒起来、一任接着一任干出来的。”张振丰希望各位老干部一如既往关心支持温州发展，围绕强化战略融入、建设创新温州、实施新一轮“强城行动”、促进共同富裕等中心工作多提宝贵意见、多传经验智慧，共同把温州的各项事业办得更好。他表示，各地各相关部门要带着感情和责任，用心用情用力做好老干部服务保障工作，常怀敬重之心、倾注关爱之情、多做务实之事，为老干部学习生活、发挥作用创造更好条件。

来 源：温州日报

原标题： 市委召开座谈会征求老干部意见建议 凝心聚力书写“十五五”开局精彩答卷

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com