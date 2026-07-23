温州日报 2026-07-23 08:07:51

昨天，市委召开会议专题研究“双碳”及光伏建设工作。

温州网讯 昨天，市委召开会议专题研究“双碳”及光伏建设工作。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要全面贯彻落实习近平总书记关于碳达峰碳中和的重要论述和考察浙江重要讲话精神，按照省委省政府部署要求，坚持“双碳”引领全面绿色转型发展，协同推进“三优化一提升”，做到有保有压、有增有减、以减定增，加快建设更高水平生态市、打造新型能源体系先行市，为经济社会高质量发展注入绿色动能。

会议听取“双碳”工作推进思路举措、光伏发电高质量发展有关情况汇报，研究部署下阶段重点任务。

充分肯定前阶段“双碳”工作成效后，张振丰指出，实现碳达峰碳中和是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。“十五五”开局之年，我国加力推进重点领域节能降碳，能源利用效率明显提升、绿色生产生活方式加快形成，“双碳”工作已经进入实战落地的关键阶段，各地各部门要提高政治站位、强化使命担当，找准关键突破口和工作侧重点，确保高质量完成“双碳”目标任务。

张振丰强调，要加快光伏开发利用，坚持社会效益和经济效益相统一、集中式和分布式并重，全面排摸光伏资源底数，因地制宜做好项目谋划、招引和推介，支持龙头企业探索“光伏+”等创新路径，优化服务保障助力项目加速推进。要持续优化能源结构，全力攻坚推进核电、海上风电等重大项目，统筹推进新型储能发展，有序推进煤电节能降碳改造，提升清洁能源开发利用和绿电供应保障能力。要深化企业节能降碳，加强重点企业、产业指导服务力度，加快园区低碳零碳改造，“一企一策”制定节能降碳方案，统筹推进绿色工厂、零碳工厂、灯塔工厂建设，促进产业绿色低碳发展。要提速交通绿色转型，聚焦交通运输结构调整，加快新能源重卡规模化应用，推动港口和物流基础设施绿色改造，大力发展“公转水”“公转铁”和多式联运，系统性降低交通运输领域碳排放。要构建完善数据体系，系统搭建智慧化平台，整合多领域数据资源，实现能耗与碳排放实时监测、分层计量、智能核算，助力“双碳”工作科学决策。

张振丰强调，“双碳”工作是一项系统工程。各地各相关部门要牢固树立和践行正确政绩观，锚定目标任务、强化协同联动，坚持清单化攻坚、属地化落实，以“小切口”改革创新破解难题，构建市场经营主体和群众广泛参与的工作格局，以“双碳”引领全面绿色转型发展的实绩实效，为高质量发展提供更有力支撑。

市领导陈应许、李宁、崔波参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 市委专题研究“双碳”及光伏建设工作

坚持“双碳”引领全面绿色转型发展 加快打造新型能源体系先行市

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com