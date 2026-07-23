温州发布 2026-07-23 08:30:21

近日，来自温州瑞安的16岁游泳小将周鑫垟在泰国曼谷举办的第12届亚洲年龄组游泳锦标赛大放异彩，狂揽六金、六项赛事全部打破赛会纪录，用实力交出亮眼答卷。

近日，来自温州瑞安的16岁游泳小将周鑫垟在泰国曼谷举办的第12届亚洲年龄组游泳锦标赛大放异彩，狂揽六金、六项赛事全部打破赛会纪录，用实力交出亮眼答卷。

7月19日，第12届亚洲年龄组游泳锦标赛在泰国曼谷结束第三个比赛日的争夺。来自瑞安的16岁姑娘周鑫垟再传捷报——在女子200米蝶泳决赛中以2分12秒21打破赛会纪录夺冠，随后又与队友合作在女子4*100米混合泳接力决赛中再破赛会纪录并摘金。

周鑫垟在女子200米蝶泳决赛中劈波斩浪，全力冲刺。

至此，周鑫垟在本届赛事中已包揽六枚金牌，并打破六项赛会纪录，成为泳池中耀眼的新星。赛后接受采访时，周鑫垟坦言：“整场比赛很顺利，这次比赛拿下六金，符合自己的预期目标。”

回顾此前比赛，她在7月17日的女子100米蝶泳决赛中以59秒54夺冠并刷新赛会纪录，随后又与队友合作在女子4*100米自由泳接力决赛中再破纪录。7月18日，她状态更加火热，在女子50米蝶泳决赛中以26秒92再夺一金并打破赛会纪录。

女子100米蝶泳颁奖，周鑫垟（中）站上最高领奖台。

周鑫垟于2010年6月出生在瑞安，5岁时便与游泳结缘。2018年，她被输送至温州体校，师从林梦华、张长两位教练；2022年进入浙江体育职业技术学院，由世界冠军陈慧佳带训。从幼儿园到亚洲冠军领奖台，这位“10后”小将用实力证明了自己。

赛后谈及规划，周鑫垟目标明确：“后续会回到国家集训队继续训练，为之后的比赛做准备。”

让我们共同期待温州健儿在未来赛场上再创佳绩！

来 源：温州发布

原标题： 六金六破赛会纪录！温州泳将周鑫垟闪耀赛场

本文转自：温州新闻网 66wz.com