温州日报 2026-07-23 08:25:49

昨天傍晚，“瓯江潮起·星火长歌”纪念红军长征胜利90周年惠民音乐会在鹿城区七都街道樟里驿站举行。温州艺术家与17支合唱团共600余人，在瓯江边的草地上为观众献上一场精彩的演出。

“瓯江潮起·星火长歌”纪念红军长征胜利90周年惠民音乐会昨举行。 记者 蒋文广 摄

温州网讯 昨天傍晚，“瓯江潮起·星火长歌”纪念红军长征胜利90周年惠民音乐会在鹿城区七都街道樟里驿站举行。温州艺术家与17支合唱团共600余人，在瓯江边的草地上为观众献上一场精彩的演出。

本次活动由温州市文联、市文化广电旅游局指导，市音乐家协会等多家单位联合主办。这也是七都“乐之岛”音乐艺术中心正式启用前的预热首演，今后此类惠民演出将常态化落地江畔草坪，每月推出不同主题。

当《红旗颂》第一个音符响起，草坪就是舞台，江风就是音响。从《过雪山草地》《七律·长征》的悲壮深沉，到《映山红》《红星歌》的清亮动人，再到《太行山上》《强军战歌》的昂扬激越——整场演出紧扣长征主题，用红歌改编和民乐演绎，把红色故事唱进了江畔的晚风里。

当大家熟悉的《歌唱祖国》旋律响起时，全场观众自发站起，挥舞国旗，与台上艺术家一起高声合唱。

“这样的演出没有出现在歌剧院，没有出现在大会堂，而是出现在农村的乡间草坪上。”活动艺术总监、温州大学音乐学院原院长邹跃飞说，“新大众文艺”要做的，就是让百姓参与、与艺术家互动，让红色精神润物无声。

温州大学音乐学院副教授祝海燕也在演出者当中。“高雅艺术不用困在剧场里，艺术家跟观众面对面，席地而坐就能唱，这种形式特别难得。”

来 源：温州日报

原标题： 合唱团唱到瓯江畔 七都这场演出没有门槛

记者 黄伟 鹿城融媒记者 章温曦

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