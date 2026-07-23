温州日报 2026-07-23 08:26:43

昨天，温州新能源产业上半年“成绩单”出炉：1至6月，全市新能源产业规上工业增加值达253.8亿元，同比增长12.6%。在战略性新兴产业竞速发展的赛道上，温州新能源产业稳中有进、蓄力提质，持续为城市绿色转型注入稳定动能。

温州网讯 昨天，温州新能源产业上半年“成绩单”出炉：1至6月，全市新能源产业规上工业增加值达253.8亿元，同比增长12.6%。在战略性新兴产业竞速发展的赛道上，温州新能源产业稳中有进、蓄力提质，持续为城市绿色转型注入稳定动能。

规划引路，制度先行。今年以来，我市先后印发《温州市加快构建新型能源体系行动方案（2026—2030年）》《温州市能源绿色低碳发展和保供稳价工程暨新型能源体系建设2026年实施计划》等重要文件，并加快编制《温州市光伏发电高质量发展三年行动方案（2026—2028年）》。一系列顶层设计为未来发展明晰路径，也为“十五五”期间新型能源体系系统化建设筑牢根基。

重大项目有序推进，清洁能源版图持续扩容。上半年，全市多点布局核电、风电、光伏、储能、抽蓄、管网等项目，各大重点工程稳步推进。其中，三澳核电一期1号机组成功并网发电，新增核电装机容量120万千瓦，实现温州核电“零”的历史性突破。三大机组同步推进，节点如期达成，为浙南地区提供稳定清洁的基荷电源。

深远海风电建设加速推进，浙江（华东）深远海风电母港项目综合厂房主体结构顺利结顶，3800吨龙门吊成功起升，累计完成投资超21亿元。苍南1号二期项目建成投产，瑞安瓯飞渔光互补、瑞安综合储能站项目开工建设，永嘉、泰顺抽水蓄能电站按计划推进，风光储多业态协同发力。

产业链培育同步提速。围绕“核风光水蓄氢储”全链条布局，温州落实《温州市新能源高质量发展2026年工作要点》，持续推进补链、强链、延链。瑞浦兰钧温州新能源制造基地、温州弗迪新能源动力电池等重大产业项目加快建设。一季度全市招引亿元以上新能源产业项目9个，产业集聚效应逐步显现。我市还积极筹备全国民营经济创新发展大会“绿动瓯越、能创未来”新能源产业专场活动，依托金风科技、远景能源等链主企业开展以商招商，推动创新资源共享。

下半年，温州将继续稳扎稳打：集聚力量攻坚海上风电，确保年内建成5万吨级U型港池；统筹推进三澳核电、渔光互补、抽水蓄能、综合储能站等重点工程，力争全年新增电力装机200万千瓦以上。同时推动麦田能源、首行锂电池储能等产业项目投产，围绕产业链关键环节精准招商，持续完善新能源全产业链布局，让绿色动能更加充沛、更可持续。

来 源：温州日报

原标题： 核电零突破 风光储全链跑

253.8亿元！温州新能源产业规上工业增加值半年同比增长12.6%

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com