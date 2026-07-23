温州日报 2026-07-23 08:27:40

从“牛肚子”到“人肚子”，一盒鲜奶的旅程不超过24小时——正是这条极致的时间刻度，让浙江一鸣食品股份有限公司捧回了浙江省质量领域的最高荣誉。

温州网讯 从“牛肚子”到“人肚子”，一盒鲜奶的旅程不超过24小时——正是这条极致的时间刻度，让浙江一鸣食品股份有限公司捧回了浙江省质量领域的最高荣誉。昨天，浙江省质量强省和品牌建设大会在杭州举行，浙江一鸣食品股份有限公司被授予“浙江省政府质量奖”，获奖项目为“以新鲜健康为核心的质量管理模式”。这是继2012年人民电器集团有限公司之后，温州企业时隔14年再度获此殊荣。至此，温州已有正泰电器、康奈集团、奥康鞋业、人民电器、一鸣食品5家企业获得省政府质量奖。

浙江省政府质量奖设立于2010年，每两年评选一次，评审标准严苛，是衡量企业综合质量实力的“金字招牌”，重点考察企业在卓越绩效管理、技术创新、品牌建设、标准制定及社会责任等方面的综合表现。

浙江一鸣食品股份有限公司创办于1991年，在行业内首创从育种到餐桌的全链条智慧质量管控体系，搭建柔性敏捷供应链，实现“智能要货、柔性生产、精益排产、敏捷配送”四大核心模块高效协同，确保乳制品从牧场到消费者手中全程不超过24小时。正是这套以“新鲜健康”为核心的特色质量管理模式，让企业在严守食品安全底线的前提下，持续稳定输出新鲜产品，最终赢得评审组认可。

大会还同步评出标准创新重大贡献奖、质量管理创新奖、标准创新优秀贡献奖、标准创新组织奖等多个奖项。温州医科大学附属眼视光医院、福达合金材料股份有限公司、温州市质量技术监测科学研究院等单位和企业分别获得相关荣誉。

由温州医科大学附属眼视光医院牵头研制的国家标准项目在评选中获标准创新重大贡献奖，实现温州该奖项历史上“零的突破”，打响我市视觉健康领域标准创新品牌。

近年来，温州深入实施“质量强市”战略，构建“国家—省—市—县”质量奖培育体系。目前累计拥有中国质量奖提名奖企业3家、浙江省政府质量奖（含创新奖）企业10家、温州市长质量奖企业75家。

来 源：温州日报

原标题： 温企再捧省政府质量奖 另有3家单位获相关荣誉

记者 王木正 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com