温州日报 2026-07-23 08:28:31

今年上半年，全市完成老旧工业区改造1933.5亩，拆后开工建设面积269.6万平方米，分别完成全年目标的77.3%、89.9%。

温州网讯 记者从市经信局了解到，今年上半年，全市完成老旧工业区改造1933.5亩，拆后开工建设面积269.6万平方米，分别完成全年目标的77.3%、89.9%。通过市场化模式改造老旧工业区的面积达到1143.2亩，占比达59.1%，较“老旧工业区改造提升三年行动”实施之初足足提升了21.1个百分点。“政府引导、市场运作、社会协同”，温州多方协力探索“工业空间倍增”新模式，并交出亮眼成绩单。

作为全国低效用地再开发试点，近年来，温州加大工业用地供应力度，实施老旧工业区改造提升三年行动，创新“工业上楼”模式破解土地紧缺难题，推动众多低效老旧工业区“全面焕新”，为制造业高质量发展注入澎湃动能。据统计，2023年至2025年，全市累计拆除老旧工业区1.7万亩，拆后新开工建设厂房2345万平方米，令这些工业区的容积率从1.3提升至2.6以上，相当于“长”出了8500亩发展空间，有力突破了土地瓶颈。

以政府征收改造模式为引导，近3年来，温州全面排摸低效工业用地总量、分布、权属、实际使用、产出效益等情况，持续深化审批改革创新，推进涉企审批减环节、减材料、减时限，大力鼓励国企、民企、村集体、社会资本等多方力量参与，根据不同区域和业态特点灵活匹配改造主体，令老旧工业区焕新改造模式不断迭代发展。企业联合改造、企业自主改造、第三方参与改造……各种市场化改造模式占比持续提升，至今年上半年，市场化改造已占主导地位。

乐清市积极探索的老旧工业区企业联合改造模式，瑞安市大力推进的工业全域治理模式，永嘉县以“重工上楼”创新“工业上楼”技术标准，平阳、苍南突出“村改”“工改”双改融合……在老旧工业区焕新改造上，温州各地的创新探索引发了外界广泛关注。今年初，我市深化低效用地再开发改革还获得了2025年浙江省重大改革突破奖。

“自我加压，力争全年完成老旧工业区改造3000亩以上。”为了促进更多企业“敢上楼、会上楼”，市经信部门还于近日联合资规、住建部门发布了《温州市“工业上楼”建筑设计指引》（试行），全面引导温州企业向上要“空间”。

来 源：温州日报

原标题： 市场化改造占比近六成，“工业上楼”成标配

温州“工业空间倍增”探索交出亮眼成绩单

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com