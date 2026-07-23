温州日报 2026-07-23 08:29:09

从“店小二”到“生意人”，这场转型的核心，是把国企平台资源转化为贸易、金融、仓储全链条的市场化运营能力，走出一条不靠政策红利、全凭深耕产业链的发展新路。

温州网讯 日前，一批法国罗丹雕塑作品，从温州综保区顺利运抵温州罗丹艺术中心——全国艺术品保税展示首单就此落地。

这只是温州综保区近期一连串“首单”突破中的一个。全国首批“TIR+保税”业务开通，保税租赁实现零的突破，白银板块销售额跃升至6.5亿元、同比激增超160倍……取消政策奖补一年后，温州综保区告别“坐等上门”，以市场化能力跑出“保税+”发展新速度，外贸进出口正向全年百亿目标全力迈进。

从“店小二”到“生意人”，这场转型的核心，是把国企平台资源转化为贸易、金融、仓储全链条的市场化运营能力，走出一条不靠政策红利、全凭深耕产业链的发展新路。

去年全面取消政策奖补后，综保区跳出“拼补贴、拼优惠”的招商老路，充分发挥“两免一保”政策优势，改用产业链鱼骨图定向招商，聚焦保税加工领域，把有限空间留给附加值高、带动性强的链主项目。

银材料加工率先破局。综保区敏锐捕捉到一个契机：银材料取消出口退税后，企业急需保税通道来维持国际竞争力。综保区精准供给政策，成功招引银触点加工项目落地。眼下，高纯铜米加工、AI服务器装配等链主型项目正加快推进，“引进一个、带动一串”的集群效应逐步成型。

供应链贸易的重构，是综保区摆脱政策依赖的关键一招。综保集团不再盯着财政补贴，而是把国企平台的资源优势转化为做生意的本事。

以白银贸易为切入点，集团搭起成熟的业务框架和风控体系，今年白银板块销售额达6.5亿元，同比增长超160倍。贸易品类也同步打开：黄铜、起酥油进口推进顺利，预计年进口规模1亿元；集成电路7月起放量，全年冲刺20亿元-50亿元进口量。

改装车出口同样闯出新路——创新“国企+银行+企业”联动模式，首单9辆车、货值145万元已顺利通关，全年出口额有望突破5亿元。牛肉、塑料粒子、名庄酒等新品类也在加速布局，多元互补的贸易生态持续成型。

今年投用的跨境共享仓，首创“按发单量缴服务费”模式，用多少付多少，大幅降低了中小跨境电商的运营门槛。目前综保区已集齐主流电商平台发货资质，打通达能、奔富等国际直采渠道，还带着入驻企业抱团议价，进一步压减全链条成本。

加工和贸易之外，保税服务创新也在打开新空间。物流领域落地全国首批“TIR+保税”业务，国际公路运输与保税功能无缝衔接；文化领域完成艺术品保税展示首单，一批罗丹雕塑从综保区运抵温州罗丹艺术中心；服务领域实现保税租赁零的突破，为高端设备进口提供新方案。

综保区还在密集对接芯片检测维修、保税研发等项目，推动“保税+”业态持续拓展。“综保区的价值从来不止于围墙之内。”综保集团相关负责人说。银材料加工企业扎根，能带动本地银产业链向高附加值延伸；算力项目落地，能为温州数字经济提供关键保税服务支撑；国际一线品牌集聚，更能激活跨境电商整体生态活力。

从“等客上门”到主动闯市场，温州综保区改变的不只是运营角色，更是整座平台的发展逻辑。眼下，综保区正全力冲刺全年外贸进出口百亿目标，以市场化能力筑牢可持续发展根基。

来 源：温州日报

原标题： 从“店小二”到“生意人” 温州综保区靠产业链突围

记者 伍秀蓉 通讯员 赵爽子

本文转自：温州新闻网 66wz.com