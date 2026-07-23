温州日报 2026-07-23 09:16:38

昨天，又一家温州企业在A股上市，瑞安汽摩配企业乔路铭科技股份有限公司在北京证券交易所挂牌交易。至此在A股上市的温州企业达44家，这也是在北交所上市的第四家温州企业。

昨天，又一家温州企业在A股上市，瑞安汽摩配企业乔路铭科技股份有限公司在北京证券交易所挂牌交易。至此在A股上市的温州企业达44家，这也是在北交所上市的第四家温州企业。

该公司证券简称“乔路铭”，证券代码920079，成为瑞安汽摩配产业集群又一家登陆资本市场的企业，为县域新能源汽车零部件产业高质量发展注入资本动能。

乔路铭坐落于瑞安市塘下镇，于2018年成立，是集汽车内外饰塑料部件同步设计、模具开发、注塑喷涂、总成装配于一体的高新技术企业，手握国家级专精特新“小巨人”、国家级绿色工厂、浙江省制造业单项冠军等多项重磅资质，深耕汽车轻量化饰件领域多年。公司产品分为两大核心板块，外饰件主打新能源免喷涂格栅、车顶行李架、车身装饰条；内饰件覆盖立柱护板、后备箱饰板、隔音轻量化座舱配件，是比亚迪、吉利、蔚来、零跑、岚图等自主及新能源车企的一级核心供应商，布局温州瑞安、长兴、常州、西安等全国八大生产基地，配套国内整车产业集群发展。

本次公开发行5000万股新股，发行价格14.36元/股，发行后总股本41631.04万股。本次发行募集资金总额7.18亿元，资金将全部投向新能源汽车轻量化智造扩产项目及补充流动资金，生产项目落地后将新增超500万套新能源内外饰件产能，进一步匹配新能源车企高速增长的订单需求。

本次新股申购市场参与度空前火热，网上有效申购户数超56万户，有效申购倍数高达2038.59倍，中签率仅0.049%，充分体现资本市场对新能源汽车零部件赛道以及乔路铭核心竞争力的高度认可。

来 源：温州日报

原标题： 又一家温州企业上市 瑞安汽摩配公司乔路铭在北交所挂牌交易

记者 项方印 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com